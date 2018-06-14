В Госдуму внесли проект о лишении прав за пьяное управление водным судном

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Проект закона по лишению прав на срок от 1,5 до 2 лет и повышении штрафа до 5 тысяч рублей за управление водным судном в состоянии алкогольного опьянения внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в четверг депутатом от КПРФ Михаилом Щаповым.

"Законопроектом предлагается исключить возможность вариативности к наказанию посредством наложения административного штрафа с обязательным последующим лишением права управления судном, а также повышение размера административного штрафа до 5 тысяч рублей с лишением права управления судном на срок от 1,5 до 2 лет", — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению автора, проект закона позволит предотвратить дальнейшие жертвы среди населения РФ, которое в той или иной форме взаимодействует с объектами водной инфраструктуры.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект внесен в ГД на фоне резонансного происшествия в Волгограде, где в понедельник в районе грузового порта Ворошиловского района произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщал СК, владелец катамарана, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.