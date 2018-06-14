Игорь Руденя: в Твери будет создан полноценный медицинский кластер

ТВЕРЬ, 14 июн — РИА Новости. В этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в микрорайоне "Южный" Твери и начать строительство детской областной клинической больницы, которая войдет в состав создающегося Тверской области медицинского кластера, сообщил в четверг губернатор Верхневолжья Игорь Руденя на церемонии вручения наград лучшим медицинским работникам региона накануне отмечаемого 17 июня Дня медицинского работника

"Новая детская областная больница наряду с действующим областным перинатальным центром позволит создать полноценный медицинский кластер. Сейчас на уровне региона уже решаются вопросы улучшения транспортной доступности этих объектов", — отметил Руденя на церемонии, которая прошла в зале Тверского государственного медицинского университета.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области На церемонии вручения наград лучшим медицинским работникам Тверской области накануне отмечаемого 17 июня Дня медицинского работника © Фото : пресс-служба правительства Тверской области На церемонии вручения наград лучшим медицинским работникам Тверской области накануне отмечаемого 17 июня Дня медицинского работника

Представитель пресс-службы областного правительства добавил, что в этом году будут отремонтированы и получат материальную помощь 44 учреждения здравоохранения региона. Основной акцент будет сделан на приведении в порядок центральных районных больниц.

Кроме того, по слова собеседника агентства, власти региона планируют создать 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также продолжить реализацию программы по оснащению больниц и поликлиник новым оборудованием, обновлению автопарка скорой медицинской помощи.

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