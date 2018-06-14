Международные интеллектуальные игры соберут школьников со всего мира

ЯКУТСК, 14 июн — РИА Новости. Международные интеллектуальные игры соберут школьников из разных стран мира и регионов России, об этом сообщили на пресс-конференции организаторов МИИ-2018.

Международные интеллектуальные игры запланированы в Якутске с 8 по 15 июля. По словам заместителя министра образования республики Юрия Семенова, в столице Якутии соберутся известные ученые, яркие представители педагогического сообщества и более полутора тысяч школьников из разных стран мира и регионов России. Известно, что в настоящее время заявки на участие подали более 40 школ из 22 стран.

Семенов отметил, что Игры – это возможность напрямую пообщаться с носителями информации, лучшими учителями, педагогами и руководителями школ мира, которые приедут на МИИ.

"Президент России Владимир Путин в майском указе обозначил четкие цели и задачи в сфере образования страны, в том числе по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у всех детей и молодежи. А для этого нам нужны идеи и кадры, отвечающие мировому уровню. Наследием Игр будет создание сети дружественных школ мира", — рассказал на пресс-конференции замминистра республики.