В Госдуму внесли законопроект о бесплатных парковках для электромобилей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Законопроект по предоставлению бесплатного использования платных парковок для электромобилей сроком на 10 лет внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Проект закона внесен депутатами от фракции ЛДПР Владимиром Сысоевым, Вадимом Деньгиным, Игорем Трощиным, Ярославом Ниловым, Борисом Пайкиным и Александром Курдюмовым.

"Законопроектом предлагается предоставить право бесплатного пользования платными парковками для электромобилей именно на федеральном уровне в качестве меры поддержки спроса на электромобили", — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта позволит стимулировать развитие рынка электромобилей в России, а также будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, отмечается в документе.

Авторы инициативы подчёркивают, что право бесплатного пользования платной парковкой может быть установлено на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

"Однако в то же время следует отметить, что введение льготы на парковку электромобилей — это право, а не обязанность региона или муниципалитета, поэтому в каждом конкретном регионе стимулирование спроса на электромобили будет зависеть от политики региональных или местных властей", — поясняют авторы проекта.

Изменения предлагают внести в статью 13 ФЗ "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".