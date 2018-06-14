Первые открытые кадетские игры начались в подмосковном парке "Патриот"

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Первые открытые кадетские игры среди воспитанников военных училищ начались в парке культуры и отдыха вооружённых сил "Патриот" в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны России.

"Сегодня мы даём старт новым мероприятиям – кадетским играм. Интеллектуальные и спортивные состязания позволят вам проявить характер, командный дух, узнать цену взаимовыручке. Дерзайте, побеждайте. Закаляйте силу воли, учитесь принимать нестандартные решения, ставьте перед собой новые цели", — говорится в приветствии министра обороны России Сергея Шойгу.

Состязания игр будут включать пять конкурсов: конкурс-приветствие, интеллектуально-развивающий конкурс "Эрудит", военно-спортивный конкурс "Суворовский марш", конкурс практического мастерства "Кадетский натиск и смотр-конкурс строя и песни "Строевая выучка".

Во время творческих состязаний участники покажут свои способности в знании истории российского государства, армии и флота, воинских традиций. Участники финала открытых кадетских игр представляют команды училищ со всех военных округов, занявших призовые места в отборочном этапе.

Как отметил на открытии игр статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков, в календарь межучилищных состязаний уже давно включены конкурсы, направленные на развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, формирования навыков в научно-исследовательской деятельности и занятий спортом.

"В этом году участники состязаний впервые имеют возможность одновременно показать свои физические качества, знание военного дела, блеснуть эрудицией, а также продемонстрировать строевую выучку", – добавил Панков.

Открытые кадетские игры продлятся до 16 июня, в этот день пройдёт церемония закрытия и награждения победителей соревнований.