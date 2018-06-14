ОНФ выявил нарушения в подготовке рекультивации полигона «Кулаковский»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта выявили серьезные нарушения при отборе исполнителя разработки проектно-сметной документации для рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Кулаковский" и обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку ситуации, сообщает пресс-служба ОНФ.

По мнению экспертов, в техническом задании указаны нереальные сроки выполнения работ по изысканию и проектированию, что может в итоге пагубно отразиться на состоянии окружающей среды и здоровья граждан.

"Проведение работ за такой кроткий срок — от 30 до 45 дней — не приведет к положительному результату. Такая поспешность может отразиться на состоянии окружающей среды и здоровья граждан, что в свою очередь может привести к трагичным последствиям. Фактически с таким техническим заданием, без его существенной доработки, нельзя приступать к отбору исполнителя. Без устранения всех выявленных нарушений нельзя приступать к работе", — отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

По его словам, со времени закрытия полигона в сентябре 2017 года вопрос его рекультивации фактически не был решен. В техническом задании по разработке проектно-сметной документации рекультивации полигона отсутствует подробное описание стадий проектирования и не указаны основополагающие инженерно-экологические изыскания.

"На этапе проектирования необходимо проведение обсуждения оценки воздействия на окружающую среду, так как полигон — это опасный промышленный объект и его рекультивация имеет общественную значимость. Кроме инженерно-экологических изысканий в документе отсутствует пункт о проведении общественных слушаний. Получается, что местные жители, которые могут пострадать от неправильной рекультивации полигона, даже не примут участия в обсуждении ее плана. Стоимость самой подготовки проектно-сметной документации рекультивации полигона заявлена в 22 млн рублей, что, по данным наших экспертов, превышает реальную стоимость таких работ в несколько раз", — отметил Миронов.

После обращения граждан эксперты ОНФ выявили на полигоне нарушения природоохранного законодательства и санитарных норм. В частности, менее чем в 500 метрах от полигона расположена школа, а в 100 метрах — частные дома. Сам полигон вышел за допустимые границы и развернулся на землях лесного фонда. Кроме того, на полигоне отсутствовала адекватная система по обращению с отходами. На полигон ежедневно привозили мусор более 300 грузовиков, что превышает допустимые нормативы в несколько раз. О проблеме полигона ТКО "Кулаковский" было доложено президенту в ходе "Форума действий" ОНФ в 2016 году, после чего ситуация сдвинулась с места: надзорные органы признали серьезные нарушения, полигон был закрыт.