Челябинская область и Китай построят высокоскоростную ж/д

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Челябинская область совместно с Китаем реализует проект строительства высокоскоростной железной дороги "Челябинск-Екатеринбург", которую планируется сдать к 2025 году, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом.

"Могу констатировать, что после того, как Челябинск получил право проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, внимание партнеров из КНР к нашему проекту резко возросло. Так, в Циндао прошли переговоры с президентом China Railway Group по перспективам сотрудничества. По итогам переговоров было принято решение составить протокол о совместной реализации проекта высокоскоростной пассажирской магистрали (ВСМ) Челябинск – Екатеринбург", – цитирует пресс-служба губернатора региона Бориса Дубровского.

Он уточнил, что высокоскоростная железная дорога между Челябинском и Екатеринбургом рассматривается регионом как ключевое звено маршрута "Москва – Пекин". Партнерство с китайскими компаниями в этом контексте является абсолютно логичным шагом, добавил он.

"На протяжении всей нашей работы над проектом ВСМ мы неоднократно взаимодействовали с китайской стороной", — отметил губернатор.

По данным пресс-службы губернатора, данная магистраль позволит использовать инфраструктурное наследие саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, для обеспечения заявки России на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.