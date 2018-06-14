РАН и СГУ подготовят "Академическую историю Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн — РИА Новости. Институт российской истории Российской академии наук и Сургутский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве для подготовки многотомного издания "Академической истории Югры", сообщил в четверг департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи в Москве ученых РАН и делегации Югры, отмечает департамент. Ожидается, что редакционный совет и коллегию возглавит директор института российской истории РАН Юрий Петров.

"Подобное масштабное исследование историко-культурного наследия региона будет осуществлено впервые и охватит период с глубокой древности до наших дней. Его заказчиком выступит правительство автономного округа. Соглашение позволит привлечь специалистов академии к разработке концепции и структуры издания, проведению научной экспертизы рукописей", — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что в перспективе "Академическая история Югры" станет "одним из значимых источников" для новой 20-томной "Истории России", подготовкой которой по поручению президента РФ Владимира Путина сейчас заняты ученые РАН.

Во вторник на сайте Кремля был опубликован текст поздравительной телеграммы главы государства по случаю 900-летия первого упоминания региона в русском летописании.

В конце 2016 года, выступая с ежегодным обращением к жителям автономного округа, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что история региона насчитывает 86 лет, если ограничиться хронологическими рамками автономии, однако при этом ведет отсчет от 1193 года, если говорить о времени возникновения первых югорских княжеств. При этом, по данным историков, первые упоминания края в летописях относятся к 1118 году.

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