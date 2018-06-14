В Приморье сироты отказались от предложенного властями временного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Сироты, которые объявили голодовку во Владивостоке напротив здания администрации Приморья, отказываются от предложенных властями вариантов временного жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации края.

Накануне несколько человек начали акцию протеста на центральной площади Владивостока. Все они – сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В администрации края сообщали, что вице-губернатор Ирина Мануйлова 8 июня встречалась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Также в мае с ними встречался врио губернатора края Андрей Тарасенко, он направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Также в Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Порядок предоставления компенсации сейчас разрабатывается.

"Вчера с участниками акции протеста встречались вице-губернаторы, ответственные за этот вопрос, до ночи вели переговоры, предлагали варианты временного жилья. Пока договоренность не достигнута. От предложенных вариантов они отказываются", — сказал собеседник.

По его словам, основные требования участников акции – немедленно предоставить им жилье. Однако, по данным властей, в очереди на предоставление квартиры перед шестью бастующими не менее 300 сирот, которые также ждут жилья.

"По закону сейчас сделать это (выдать квартиру вне очереди — ред.) мы не можем, поэтому предлагаем им варианты с временным жильем", — добавил собеседник.