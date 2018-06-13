Собянин: нет необходимости в дальнейшем расширении Москвы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин не видит необходимости в дальнейшем расширении границ столицы.

"Такой необходимости нет. Москва, я считаю, стабилизировалась в своих рамках. Прирост населения идет, но он достаточно небольшой — в рамках 50-60 тысяч человек, часть из них естественного прироста. Для двенадцатимиллионного мегаполиса это уже не так много и не критично", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Изменение границ столицы произошло 1 июля 2012 года. Территория Москвы была расширена на юго-запад до границы с Калужской областью. Всего к столице перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа — Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Наро-Фоминский районы Подмосковья. В момент присоединения к Москве на данных территориях проживало порядка 250 тысяч человек.