Ситуация с очередями на въезде в Россию из Белоруссии нормализовалась

БРЯНСК, 13 июн – РИА Новости. Ситуация с очередями из автомобилей на международной трассе М1 при въезде в Россию со стороны Белоруссии нормализовалась, сообщил РИА Новости в среду представитель смоленской таможни.

Во вторник белорусский телеканал " Беларусь 1 " сообщил о многокилометровых очередях из транспорта, которые образовались на трассе Москва-Брест на выезде из Белоруссии в Россию. Сообщалось также, что в пробке застряли футбольные болельщики, которые едут на чемпионат мира по футболу.

"Насколько я знаю, пробки уже сейчас нет. Она была вчера, ночью она уже завершилась… Что касается физических лиц (болельщиков — ред.), для них там выделена специальная полоса, она выделена, обозначена, проблем нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что трудности в движении фур были связаны с аварией на дороге, но в настоящее время препятствий для движения транспорта нет.