Собянин вручил сотрудникам ГИБДД электромотоциклы и электрокары

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду вручил дорожно-патрульной службе ГИБДД главного управления России МВД по городу Москве электромотоциклы и электрокары, которые они опробуют в пилотном режиме.

Мэр в среду осмотрел новый Учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей вблизи деревни Апаринки. В ходе осмотра полигона градоначальник пообщался со столичными спасателями и поблагодарил их за работу.

"Необычная техника, электромотоциклов у нас ещё у дорожно-патрульной службы не было, их немного. Наверное, это будет первый в Европе батальон, который будет укомплектован электрическими машинами и мотоциклами. Попробуем их в деле, приживутся ли они в городских условиях", — сказал Собянин.

Во владение сотрудников полиции было передано 30 мотоциклов "ИЖ Пульсар" и 4 электромобиля "Овум".

"Я думаю, что они приживутся. Важно работать на них в зоне проведения соревнований, парков, в центре города. Попробуйте, если приживутся, будем их закупать и дальше", — отметил мэр.