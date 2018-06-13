Свалка "Ядрово" работала без заключения госэкспертизы, сообщают потерпевшие

ВОЛОКОЛАМСК, 13 июн — РИА Новости. Мусорный полигон "Ядрово" в Волоколамске эксплуатируется без положительного заключения министерства экологии Подмосковья, сообщила РИА Новости представитель потерпевших Инна Елисеева.

"На момент проверки у эксплуатирующей организации отсутствовало положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект эксплуатации полигона ТКО Ядрово", — сказала она.

Минэклогии в ходе проверки установил факты самопроизвольного перемещения и снятия почв, загрязнение почв в результате разлива фильтрата. Полигон планируют привлечь к административной ответственности.

Елисеева ранее сообщила РИА Новости, что жители Волоколамска заявили в городской суд несколько исков к ООО "Ядрово" о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей. Общая сумма исков, заявленных на данное заседание, составляет 2,4 миллиона рублей.

На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня. В ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства.