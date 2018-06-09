Под Саратовом приостановили работу полигона, где произошло возгорание

САРАТОВ, 9 июн — РИА Новости. Работа полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях Саратова, где произошло возгорание, приостановлена, вблизи объекта содержание оксида углерода в 1,5 раза превышает предельно допустимую концентрацию, сообщило в субботу областное управление Росприроднадзора.

Ранее в минприроды области сообщили, что возгорание с сильным задымлением на официальном полигоне ООО "СТМ-Капитал" утром 7 июня обнаружили инспекторы ведомства во время мониторинга Саратовского района Саратовской области. Площадь открытого горения оценивалась примерно в 1 гектар. Открытый огонь был ликвидирован в тот же день, а площадь тления сокращена до 0,5 гектара. Роспотребнадзор в ближайшей жилой зоне от полигона не выявил превышения ПДК загрязняющих веществ.

"Деятельность по приему отходов и их размещению на полигоне приостановлена… Организовано выездное обследование, в ходе которого осуществлен отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона. Лабораторные исследования показали в одной из проб превышение ПДК оксида углерода (II) в 1,5 раза", — говорится в сообщении.

Управление Росприроднадзора по факту горения возбудило административное производство по статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления". Санкции этой статьи КоАП предусматривают для юридических лиц наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.