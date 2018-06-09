Обратившемуся к Путину жителю Иваново рассказали о низкой ставке по ипотеке

БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Обратившегося к президенту РФ Владимиру Путину жителя Иваново Дмитрия Верховского уверили, что предложенной ему минимальной ставкой по ипотеке может воспользоваться любой желающий.

В четверг во время прямой линии с президентом Верховский попросил Путина поддержать многодетных россиян, не попавших в действующую программу льготной семейной ипотеки, и снизить ипотечные ставки для них. После этого госкомпания "Дом.рф" сообщила, что перекредитовала ипотеку семьи Верховских с 13 до 8,75%.

"Мы находимся в процессе перекредитования, вчера (в пятницу — ред.) приезжал банк-партнер "Дома. рф" в Иваново, там нам предложили ставку 8,75%. Сказали, что она в настоящее время при данной ставке рефинансирования Центрального банка РФ самая минимальная из возможных. Также сказали, что это вообще не какая-то эксклюзивная акция, что может любой человек прийти и снизить ставку. Есть ставки по 9 и 9,5%. Спасибо "Дому.рф", — сказал Верховских РИА Новости.

Как отмечалось ранее, ипотечный кредит Верховские оформляли в Сбербанке. Сразу после прямой линии с семьей связались представители банка, а также госкомпания "Дом.рф", которые высказали готовность снизить ставку.

Однако, отметил многодетный отец, оперативно получить информацию об условиях перекредитования в Сбербанке не удалось, поэтому они воспользовались предложением "Дома.рф". Комментарием Сбербанка РИА Новости пока не располагает.