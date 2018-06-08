В Новосибирской области пообещали учесть обращения жителей региона к Путину

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018

НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников дал поручение проанализировать обращения жителей региона, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 7 июня.

"Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил врио первого заместителя губернатора Юрию Петухову собрать и обобщить обращения, которые поступили на прямую линию с Владимиром Путиным от жителей Новосибирской области. Все вопросы, которые новосибирцы задавали президенту РФ, будут учтены и проанализированы", — привели в пятницу слова Травникова в его пресс-службе.

Прямая линия с президентом России в этом году прошла 7 июня и продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. Вопросов из Новосибирской области в ходе прямой линии озвучено не было.