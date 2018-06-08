Хабаровский губернатор поддержал строительство моста на Сахалин

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Хабаровский край поддерживает строительство моста на Сахалин, так как это даст возможности для развития четырем районам региона, сообщил журналистам губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Мост на Сахалин — это проект века. Для Хабаровского края это жизнь как минимум четырех районов, где нет дорог ни железных, ни каких других… Мы выступаем за то, чтобы мост строился. Для нас это на много лет и работа для промышленности, и работа для отдаленных северных районов, по которым пройдет дорога, и новый импульс развития для районов. Там же и полезные ископаемые, к которым сейчас не подобраться", — сказал Шпорт.

По его словам, вопрос о приоритете строительства моста, а не тоннеля на Сахалин был принят несколько лет назад. "Я был членом государственной комиссии тогда, было принято решение, что мост наиболее сейсмоустойчивый, чем тоннель. Сегодня это взято за основу.

"Идут сейчас расчеты, проектная работа", — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Сейчас грузы между островом и материком перевозятся с помощью паромной переправы Ванино — Холмск, зависящей от погодных условий.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект строительства тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого века, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.