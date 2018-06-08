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Общество

Эксперты: соцработники должны сыграть важную роль в снижении бедности

00:5608.06.2018
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкРаботник почтамта пересчитывает деньги. Архивное фотоРаботник почтамта пересчитывает деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Социальные работники должны сыграть одну из ведущих ролей при выполнении задачи по снижению бедности в России в два раза, о которой заявил президент РФ в майском указе 2018 года, заявили РИА Новости эксперты, опрошенные накануне Дня социального работника.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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День социального работника отмечается в России 8 июня. По данным Росстата, на 1 января 2018 года численность социальных работников в России составила 127,2 тысячи человек. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства труда и соцзащиты, средняя заработная плата социальных работников в январе-марте 2018 года составила 32 288 рублей.

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Социальные работники должны сыграть одну из основных ролей при выполнении задачи по снижению бедности в России в два раза, о которой заявил президент РФ в майском указе 2018 года, заявила РИА Новости руководитель общественного совета при министерстве труда, член Общественной палаты и СПЧ, директор некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

"Социальные работники делают очень важную работу, но не всегда их труд бывает оценен по достоинству. Они работают с нуждающимися людьми, от социальных работников зависит, как эти люди себя чувствуют. У нас достаточно высокий уровень бедности, и одна из задач, поставленных президентом, — снизить уровень бедности, и тут очень многое зависит от социальных работников, от того, насколько они будут чутко относиться к людям, реагировать на их беду, помогать людям выходить из трудной жизненной ситуации. Поэтому это очень большая ответственность и очень большой вызов", — заключила эксперт.

Нищенка на московской улице. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Я бы поставила эту работу в один ряд с трудом врачей, учителей, потому что она очень часто с горем, с проблемой, с бедой. Например, одинокие люди, которые нуждаются в поддержке. Человек, который идет в эту сферу, он работает по призванию, отдает свое сердце работе", — добавила Тополева-Солдунова.

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"Социальная сфера будет достаточно быстро меняться, потому что у людей становятся более сложные и тонкие запросы к поддержке и социальной защите, также у нас проходит цифровизация, будут меняться устаревшие учреждения, например, психоневрологические интернаты, детские дома. Социальные работники должны переучиваться, быть готовыми к переменам", — сказала эксперт.

Уровень зарплаты

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тополева-Солдунова отметила, что зарплата социальных работников росла в рамках исполнения майских указов президента, при этом она должна и дальше подниматься, но уже в зависимости от квалификации сотрудников, а также от того, насколько удовлетворены те люди, с которыми работают представители данной профессии. Она добавила, что несмотря на повышение зарплаты, пока не так много молодых людей идут в эту сферу, профессия должна становиться более престижной.

Генеральный директор института научно-общественной экспертизы, заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что зарплата соцработников должна быть выше, но она должна соответствовать качеству и эффективности работы. "Очень часто некоммерческий сектор, который на сегодняшний день становится конкурентом государства, показывает более высокий уровень качества и эффективности в работе, и на это следует ориентироваться", — отметил он.

В пресс-службе Минтруда РИА Новости сообщили, что в настоящее время повышаются требования к кадрам, работающим в сфере социального обслуживания, проводятся мероприятия по переподготовке и повышению квалификации.

"Это обусловлено необходимостью применения на практике экономических знаний, основ психологии, педагогики, этики, норм семейного, трудового, жилищного, гражданского и пенсионного законодательства, знаний о санитарно-гигиенических требованиях по уходу за пожилыми людьми. В работу организаций социального обслуживания внедряются новые технологии, в том числе автоматизации оказания отдельных видов услуг, расширяются направления деятельности таких организаций, обусловленные возникновением дополнительных потребностей получателей социальных услуг", — пояснили в пресс-службе.

Логотип Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В ведомстве также рассказали, что переподготовка и повышение квалификации способствуют созданию качественно новой системы социального обслуживания, включающей обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста, развитие всех форм предоставления соцуслуг гражданам старших возрастных групп для поддержания их способности к самообслуживанию и передвижению, оказание эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на дому, особенно в сельской местности.

В пресс-службе Минтруда также напомнили, что с целью повышения престижа профессии социальных работников, введения механизма материального стимулирования их деятельности и привлечения в отрасль молодых кадров ежегодно проводится всероссийский конкурс на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания". В 2017 году победителями конкурса были признаны 40 работников учреждений социального обслуживания.

Будущие сферы соцподдержки

Бездомный на улице западного Лондона
© AFP 2018 / Daniel Sorabji
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Сергей Рыбальченко заявил, что сфера социальной работы должна развиваться так, чтобы отдельным направлением работы стала профилактика неблагополучия.

"Я бы выделил две темы: профилактику бедности, потому что это один из сдерживающих факторов экономического развития, а также фактор социального неблагополучия населения и прежде всего семей с детьми, что способствует снижению показателей рождаемости и повышенным показателям смертности населения. Работа социальных работников не видна, кажется, что они должны выводить людей из трудной жизненной ситуации, но с другой стороны, требуется пересмотр работы всей службы в направлении профилактики неблагополучия", — сказал Рыбальченко.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы нацеленность у соцслужб была не только на материальные меры, но и на социальное сопровождение и помощь семьям, программы, которые выводили бы семьи из состояния социального неблагополучия, именно это поможет выполнить задачу по снижению бедности в два раза.

Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Одна из зарекомендовавших себя программ, по словам эксперта, — это социальный контракт, когда семье оказывается поддержка и значительное количество граждан, которые участвуют в этой программе, выходят из неблагополучия. Рыбальченко подчеркнул, что нужно помогать семьям и с более высоким уровнем доходов.

"Важно заниматься профилактикой, повышать потенциал устойчивости семей на ранней стадии, а для этого очень важно вырабатывать новые критерии социального неблагополучия, которые выше, чем те, на которые мы сейчас ориентируемся. Потому что социальные службы начинают заниматься семьей, когда доходы опустились до такого уровня, что уже требуется существенная поддержка, чтобы вернуть ее в нормальное состояние", — заявил собеседник агентства.

Эксперт считает, что работа социальных работников должна быть ориентирована не на конкретного человека, а на семью – только в этом случае эффективность работы социальных работников будет выше.

По его мнению, важно, чтобы предоставлялись не только меры социальной поддержки, но и широкий спектр услуг для детей, в частности услуги по краткосрочному уходу за детьми и услуги по присмотру и уходу за детьми, которые должны развиваться не только в системе дошкольного образования, но и в системе социальной защиты. Такой опыт уже есть во многих регионах, подчеркнул эксперт.

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