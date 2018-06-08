РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Держит в страхе весь поселок". Почему на малолетних агрессоров нет управы

08:0008.06.2018
(обновлено: 08:02 08.06.2018)
10367127
© Depositphotos / pat138241Подросток с ножомПодросток с ножом
© Depositphotos / pat138241

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Издевательства над животными, воровство, избиение сверстников — все это уже не один год сходит с рук одиннадцатилетнему подростку из крымского поселка Новоозерное. В силу возраста он не несет ответственности за свои действия, а приемные родители, хоть и не справляются с сыном, не торопятся решать эту проблему. Почему жестокость малолетних, как правило, остается безнаказанной — в материале РИА Новости.

Живодер со стажем
Ученик в школьном коридоре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Отец бил, мама варила суп". Школьные психологи — о проблемах детей

Большинство жителей Новоозерного знают друг друга — в поселке всего около пяти тысяч человек. Слухи разносятся быстро, а скрыть гнусный поступок трудно. Впрочем, зачем скрывать, если ответственности все равно никакой. По всей видимости, именно этим принципом руководствуется одиннадцатилетний подросток, от которого у односельчан вот уже несколько лет мурашки по коже.

"Этого живодера знают все, его боятся и взрослые, и дети. Мучает животных, иногда прямо на глазах у малышей: лупит ногами или об стенку, пока мозги не размажет. В моем подъезде он убил кошку, а потом прибежал смотреть на труп. Мне пришлось всю эту мерзость потом оттирать. Милиция с ним не справляется, как ходил, так и ходит по поселку, хотя жители жаловались неоднократно. Наверное, за него возьмутся, только когда убьет человека", — жалуется корреспонденту РИА Новости учительница географии в местной школе Татьяна Руденко.

© Фото : Яна ПетруньЖилые дома в Новоозерном
© Фото : Яна Петрунь
Жилые дома в Новоозерном

Коля (имя изменено) не ограничивается издевательствами над животными: он избивает сверстников и учит младших детей, как по-быстрому раздобыть деньги на сладости. "Для своих лет парень совсем неглуп и легко манипулирует другими — к примеру, подначивает их тащить деньги у родителей. Воровством и сам промышляет: у моего друга как-то украл магнитолу из машины. Сына другого товарища скинул с пирса. Вода была еще холодная, пятилетний мальчик сильно испугался. Я не считаю, что Коля монстр, но нужно исправлять парня, пока не поздно", — рассказывает РИА Новости житель поселка Владимир Хмеликов.

"Пьет и бьет"

От "шалостей" Коли в Новоозерном наплакались многие. "Я знакома с ним. После нескольких минут разговора сразу ясно, кто перед тобой, — трехэтажный мат без всякого смущения, я и слов-то таких не знаю. Лично видела, как он закидывал камнями лебедей, дрался со сверстниками", — говорит Алина Соколова, тоже житель поселка.

По ее словам, Коля приемный ребенок. Возможно, поэтому отец с ним не церемонится. "Он пьет и лупит его от души. А вот мама — отличная женщина, но, судя по всему, с сыном не справляется", — отмечает Алина.

Родительский комитет класса, в котором учился Коля, давно настаивал на переводе мальчика на домашнее обучение, опасаясь за собственных детей, сообщила РИА Новости мама одной из одноклассниц подростка Наталия Маркина. Однако сделать это без согласия семьи Коли невозможно.

© Фото : МБОУ Новоозерновская средняя школаШкола в поселке Новоозерное
© Фото : МБОУ Новоозерновская средняя школа
Школа в поселке Новоозерное

С недавних пор он все же стал заниматься на дому, уточняет Маркина. До каникул учителя сами приходили к нему, чтобы избежать конфликтов с другими школьниками.

"Один на один с ребенком вполне можно договориться, сообразительный парень — учится на тройки и четверки. Родители, пока Коля дома, тоже его контролируют. Но мальчик все же особенный, садистские наклонности у него действительно есть — нужно обследовать парня, возможно, оказать медицинскую помощь", — считает преподаватель английского языка школы Новоозерного Наталья Соколова.

"Проверил труп палкой из любопытства"

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах поселка, после жалоб жителей в отношении ребенка и его родителей провели проверку. Приемных отца и мать привлекли к административной ответственности — признаков уголовного преступления полиция в их действиях не обнаружила. А Колей занялись органы опеки.

Драка подростков
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
"Поясни за паль". Почему школьников избивают за неправильную одежду

"Слухи преувеличены. Ребенок находится в благополучной семье, у него есть все необходимое. Он не ангел — о проблеме нам известно, заседание комиссии порекомендовало родителям отправить Колю на медицинское обследование к специалисту, они не против. Ту кошку (фото животного попало в соцсети и активно обсуждалось местными жителями. — Прим. ред.) он нашел уже мертвой и из любопытства с помощью палки решил разобраться, что с ней. А теперь весь поселок на него ополчился. Мы подозреваем, что здесь имеют место соседские разборки", — прокомментировали РИА Новости в управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории.

Среди односельчан также нашлись те, кто вступился за мальчика. "Он никогда не был злобным, а сейчас все дети во дворе с ним не дружат, потому что мамы запретили. Я живу рядом и не видела, чтобы он убивал кого-то. Да, мальчик особенный, но с ним постоянно работают родители и педагоги. Ему нужна поддержка и понимание, а не колония или психушка", — уверена жительница Новоозерного, попросившая не называть ее имя.

CC BY-SA 3.0 / Mitte27 / НовоозёрноеПоселок Новоозерное
CC BY-SA 3.0 / Mitte27 / Новоозёрное
Поселок Новоозерное

Так или иначе, Коля продолжает держать жителей поселка в напряжении, родители боятся за своих детей. "Убийства животных продолжаются. Моему ребенку он угрожал ножом, я подала заявление в полицию — ответа не получила. Хотя он однозначно болен, отправить лечиться его никто не может — только дать родителям рекомендацию, но все это уже было, а результатов никаких", — сетует Наталия Маркина.

Дальше — больше

Картина событий в Новоозерном хотя и мрачная, но отнюдь не уникальная. "Я вел дело о ребенке, которого травили одноклассники из неблагополучной семьи. Писал всем: в администрацию школы, в органы опеки, даже в полицию и прокуратуру — несколько пачек бумаги израсходовал. Результата добился лишь через полтора года — родители агрессоров, испугавшись лишения прав, перевели детей в другую школу. Травля того ученика прекратилась, я не следил за дальнейшей судьбой его обидчиков, но логично предположить, что они продолжили вести себя подобным образом и на новом месте", — делится примером из практики адвокат Даниил Берман.

Осужденный в Можайской воспитательной колонии
© РИА Новости / Максим Блинов
Молодые и блатные. Как подростки-убийцы живут за решеткой
Серьезно повлиять на детей и родителей в подобных ситуациях непросто — все зависит от добросовестности ответственных лиц, полагает он. "К сожалению, на сегодняшний день государство действительно несколько ограничено в инструментах регулирования подобных дел. До шестнадцати лет (в исключительных случаях до четырнадцати) ребенок не несет ни уголовной, ни административной ответственности за свои действия. Даже если он совершит террористический акт, его нельзя отправить в колонию. Судить можно либо лиц, которые вовлекли малолетних в противоправные действия, либо родителей", — объясняет член адвокатской палаты Москвы.

Родителей наказывают, когда они не уделяют детям достаточно внимания и не создают условий для их воспитания. "Это нарушение прав ребенка. Кроме того, если дети причинили моральный или физический ущерб третьим лицам, семья обязана его возместить", — указывает адвокат.

Иными словами, именно в семье должны контролировать поведение ребенка. "Комиссия по делам несовершеннолетних может лишь рекомендовать родителям те или иные способы воздействия на ребенка и поставить его на учет, что позволит следить за ним. Решают, пользоваться этими советами или нет, только мама с папой. Если ребенок продолжает агрессивно вести себя, представляя угрозу для окружающих, органы опеки вправе подать иск о лишении родительских прав, поставив вопрос о невыполнении взрослыми своих прямых обязанностей. Однако на практике опека неохотно вмешивается в семейные дела", — разъясняет Берман.

Кирилл Сафонов прошел курс реабилитации в Центре социальной адаптации святителя Василия Великого
© Фото предоставлено Центром святителя Василия Великого
"Посмотрел на себя, испугался". Как перевоспитывают криминальных подростков

Адвокат замечает,  что у полиции также есть инструменты воздействия. "Существуют специальные отделы по работе с несовершеннолетними. Они обязаны по необходимости вызывать подростка и проводить с ним воспитательные беседы, прорабатывая его проблемы. Но полиция действует только в своей зоне ответственности — к примеру, когда ребенок нуждается в медицинской помощи, передает его органам соцзащиты или опеки", — комментирует он.

"Так или иначе, нельзя оставлять детскую жестокость без внимания — с годами она усиливается и может трансформироваться в более серьезные формы", — предупреждает доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов.

"Многие убийцы и насильники в детстве мучили животных. Безнаказанность ведет к развитию жестокости, формы которой сложно предсказать: человек вполне может переключиться с кошек на людей. До семи-восьми лет подобные стремления для детей довольно характерны — у них еще не выработались соответствующие ограничения. Но в старшем возрасте  склонность к насилию над животными говорит либо о болезни, либо о запущенности воспитания. Это значит, что родители не развили в ребенке сочувствие, умение контролировать себя и выражать агрессию в приемлемых формах — к примеру, на занятиях боксом. Такой подросток требует наблюдения педагогов и психологов", — резюмирует профессор.

Комментировать
Общество
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Анатольевич
Этот пацан явно плохо кончит, но пока это случится, может наделать много плохого. Может подлечить его нужно?
08:47
08.06.2018
ОтветитьНе отвечать
paulo5270akadem
Нужны жёсткий контроль и ежедневное отрицательное подкрепление. Желательно, с пряжкой.
08:46
08.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена