"Держит в страхе весь поселок". Почему на малолетних агрессоров нет управы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Издевательства над животными, воровство, избиение сверстников — все это уже не один год сходит с рук одиннадцатилетнему подростку из крымского поселка Новоозерное. В силу возраста он не несет ответственности за свои действия, а приемные родители, хоть и не справляются с сыном, не торопятся решать эту проблему. Почему жестокость малолетних, как правило, остается безнаказанной — в материале РИА Новости.

Большинство жителей Новоозерного знают друг друга — в поселке всего около пяти тысяч человек. Слухи разносятся быстро, а скрыть гнусный поступок трудно. Впрочем, зачем скрывать, если ответственности все равно никакой. По всей видимости, именно этим принципом руководствуется одиннадцатилетний подросток, от которого у односельчан вот уже несколько лет мурашки по коже.

"Этого живодера знают все, его боятся и взрослые, и дети. Мучает животных, иногда прямо на глазах у малышей: лупит ногами или об стенку, пока мозги не размажет. В моем подъезде он убил кошку, а потом прибежал смотреть на труп. Мне пришлось всю эту мерзость потом оттирать. Милиция с ним не справляется, как ходил, так и ходит по поселку, хотя жители жаловались неоднократно. Наверное, за него возьмутся, только когда убьет человека", — жалуется корреспонденту РИА Новости учительница географии в местной школе Татьяна Руденко.

© Фото : Яна Петрунь Жилые дома в Новоозерном © Фото : Яна Петрунь Жилые дома в Новоозерном

Коля (имя изменено) не ограничивается издевательствами над животными: он избивает сверстников и учит младших детей, как по-быстрому раздобыть деньги на сладости. "Для своих лет парень совсем неглуп и легко манипулирует другими — к примеру, подначивает их тащить деньги у родителей. Воровством и сам промышляет: у моего друга как-то украл магнитолу из машины. Сына другого товарища скинул с пирса. Вода была еще холодная, пятилетний мальчик сильно испугался. Я не считаю, что Коля монстр, но нужно исправлять парня, пока не поздно", — рассказывает РИА Новости житель поселка Владимир Хмеликов.

"Пьет и бьет"

От "шалостей" Коли в Новоозерном наплакались многие. "Я знакома с ним. После нескольких минут разговора сразу ясно, кто перед тобой, — трехэтажный мат без всякого смущения, я и слов-то таких не знаю. Лично видела, как он закидывал камнями лебедей, дрался со сверстниками", — говорит Алина Соколова, тоже житель поселка.

По ее словам, Коля приемный ребенок. Возможно, поэтому отец с ним не церемонится. "Он пьет и лупит его от души. А вот мама — отличная женщина, но, судя по всему, с сыном не справляется", — отмечает Алина.

Родительский комитет класса, в котором учился Коля, давно настаивал на переводе мальчика на домашнее обучение, опасаясь за собственных детей, сообщила РИА Новости мама одной из одноклассниц подростка Наталия Маркина. Однако сделать это без согласия семьи Коли невозможно.

С недавних пор он все же стал заниматься на дому, уточняет Маркина. До каникул учителя сами приходили к нему, чтобы избежать конфликтов с другими школьниками.

"Один на один с ребенком вполне можно договориться, сообразительный парень — учится на тройки и четверки. Родители, пока Коля дома, тоже его контролируют. Но мальчик все же особенный, садистские наклонности у него действительно есть — нужно обследовать парня, возможно, оказать медицинскую помощь", — считает преподаватель английского языка школы Новоозерного Наталья Соколова.

"Проверил труп палкой из любопытства"

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах поселка, после жалоб жителей в отношении ребенка и его родителей провели проверку. Приемных отца и мать привлекли к административной ответственности — признаков уголовного преступления полиция в их действиях не обнаружила. А Колей занялись органы опеки.

"Слухи преувеличены. Ребенок находится в благополучной семье, у него есть все необходимое. Он не ангел — о проблеме нам известно, заседание комиссии порекомендовало родителям отправить Колю на медицинское обследование к специалисту, они не против. Ту кошку (фото животного попало в соцсети и активно обсуждалось местными жителями. — Прим. ред.) он нашел уже мертвой и из любопытства с помощью палки решил разобраться, что с ней. А теперь весь поселок на него ополчился. Мы подозреваем, что здесь имеют место соседские разборки", — прокомментировали РИА Новости в управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории.

Среди односельчан также нашлись те, кто вступился за мальчика. "Он никогда не был злобным, а сейчас все дети во дворе с ним не дружат, потому что мамы запретили. Я живу рядом и не видела, чтобы он убивал кого-то. Да, мальчик особенный, но с ним постоянно работают родители и педагоги. Ему нужна поддержка и понимание, а не колония или психушка", — уверена жительница Новоозерного, попросившая не называть ее имя.

Так или иначе, Коля продолжает держать жителей поселка в напряжении, родители боятся за своих детей. "Убийства животных продолжаются. Моему ребенку он угрожал ножом, я подала заявление в полицию — ответа не получила. Хотя он однозначно болен, отправить лечиться его никто не может — только дать родителям рекомендацию, но все это уже было, а результатов никаких", — сетует Наталия Маркина.

Дальше — больше

Картина событий в Новоозерном хотя и мрачная, но отнюдь не уникальная. "Я вел дело о ребенке, которого травили одноклассники из неблагополучной семьи. Писал всем: в администрацию школы, в органы опеки, даже в полицию и прокуратуру — несколько пачек бумаги израсходовал. Результата добился лишь через полтора года — родители агрессоров, испугавшись лишения прав, перевели детей в другую школу. Травля того ученика прекратилась, я не следил за дальнейшей судьбой его обидчиков, но логично предположить, что они продолжили вести себя подобным образом и на новом месте", — делится примером из практики адвокат Даниил Берман.

Серьезно повлиять на детей и родителей в подобных ситуациях непросто — все зависит от добросовестности ответственных лиц, полагает он. "К сожалению, на сегодняшний день государство действительно несколько ограничено в инструментах регулирования подобных дел. До шестнадцати лет (в исключительных случаях до четырнадцати) ребенок не несет ни уголовной, ни административной ответственности за свои действия. Даже если он совершит террористический акт, его нельзя отправить в колонию. Судить можно либо лиц, которые вовлекли малолетних в противоправные действия, либо родителей", — объясняет член адвокатской палаты Москвы.

Родителей наказывают, когда они не уделяют детям достаточно внимания и не создают условий для их воспитания. "Это нарушение прав ребенка. Кроме того, если дети причинили моральный или физический ущерб третьим лицам, семья обязана его возместить", — указывает адвокат.

Иными словами, именно в семье должны контролировать поведение ребенка. "Комиссия по делам несовершеннолетних может лишь рекомендовать родителям те или иные способы воздействия на ребенка и поставить его на учет, что позволит следить за ним. Решают, пользоваться этими советами или нет, только мама с папой. Если ребенок продолжает агрессивно вести себя, представляя угрозу для окружающих, органы опеки вправе подать иск о лишении родительских прав, поставив вопрос о невыполнении взрослыми своих прямых обязанностей. Однако на практике опека неохотно вмешивается в семейные дела", — разъясняет Берман.

Адвокат замечает, что у полиции также есть инструменты воздействия. "Существуют специальные отделы по работе с несовершеннолетними. Они обязаны по необходимости вызывать подростка и проводить с ним воспитательные беседы, прорабатывая его проблемы. Но полиция действует только в своей зоне ответственности — к примеру, когда ребенок нуждается в медицинской помощи, передает его органам соцзащиты или опеки", — комментирует он.

"Так или иначе, нельзя оставлять детскую жестокость без внимания — с годами она усиливается и может трансформироваться в более серьезные формы", — предупреждает доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов.

"Многие убийцы и насильники в детстве мучили животных. Безнаказанность ведет к развитию жестокости, формы которой сложно предсказать: человек вполне может переключиться с кошек на людей. До семи-восьми лет подобные стремления для детей довольно характерны — у них еще не выработались соответствующие ограничения. Но в старшем возрасте склонность к насилию над животными говорит либо о болезни, либо о запущенности воспитания. Это значит, что родители не развили в ребенке сочувствие, умение контролировать себя и выражать агрессию в приемлемых формах — к примеру, на занятиях боксом. Такой подросток требует наблюдения педагогов и психологов", — резюмирует профессор.