Депутат: ОБСЕ не помощник России в решении вопросов избирательной системы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ОБСЕ не помощник для России в решении вопросов, связанных с реформой избирательной системы РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

Ранее в финальном отчете наблюдателей ОБСЕ за президентскими выборами в РФ сообщалось, что российским властям порекомендовали провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность изменений в законодательстве страны.

"У нас есть много проблем, связанных с выборами, я как политик, представляющий оппозиционную партию, и сам регулярно сталкиваюсь (с ними). ОБСЕ нам не помощник в решении этих вопросов. Здесь (со стороны ОБСЕ) используется политическая пропаганда западных стран, а реально чем-то помочь, улучшить ситуацию на выборах они не могут. Мы сами разберёмся и справимся с нашей партийной системой, выборной системой без их совета", — сказал РИА Новости Емельянов.

Парламентарий добавил, что те страны, которые задают тон в ОБСЕ, уже не могут быть образцами демократии.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).