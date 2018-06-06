В Чувашии откроют 25 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов

ЧЕБОКСАРЫ, 6 июн — РИА Новости. В этом году в 16 районах Чувашии откроют 25 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

По его словам, первый ФАП планируется открыть ко Дню Республики 24 июня в селе Именево Красноармейского района.

"В республике создана оптимальная инфраструктура для обеспечения медицинской помощью шаговой доступности: начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. Успешно осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Как результат, мы обновили каждый четвертый фельдшерско-акушерский пункт", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

По инициативе главы Чувашии с 2013 года в регионе построен и введен в эксплуатацию 151 ФАП, в том числе 26 ФАПов — в 2017 году.

В пресс-службе добавили, что в 2018 году на строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов выделено 94,7 миллиона рублей, в том числе 3,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 91,4 миллиона рублей — из республиканского, что на 17,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

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