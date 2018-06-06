Популярная бабушка-блогер из Краснодара записала видео для сдающих ЕГЭ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Валентина Кулешова — популярный 86-летний блогер из Краснодара — опубликовала в Instagram видеообращение к выпускникам, сдающих в этом году ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

В ролике Кулешова поздравляет выпускников с окончанием учебного года и напутствует: "Идите на ЕГЭ смело, но сосредоточенно!"

Она также вспомнила, как писала сочинение в 1950 году, показала аттестат зрелости и отметила, что у молодых людей сейчас намного больше возможностей и знаний, чем было у ее поколения в послевоенное время.

Публикация от ЗАМЕТКИ БАБУШКИ ВАЛИ (@zametki_babushki) 5 Июн 2018 в 12:45 PDT

Кулешову читают почти 50 тысяч подписчиков со всей России и зарубежья. Она рассказывает им о военном детстве, делится советами. Кроме того, она пишет сказки для детей.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля: 28-го числа выпускники сдавали географию и информатику, 30-го — базовую математику, 1 июня — профильную математику, 4 июня — химию и историю, а сегодня — русский язык. В этом году экзамены сдают 730 тысяч человек.