МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров в среду напомнил сроки подачи заявления в ЗАГС для регистрации брака, чем рассмешил присутствующих.

"Мы сегодня обсудим изменения в законодательство, которые дадут людям лучшие возможности для выбора даты и времени регистрации брака в органах актов гражданского состояния — ЗАГСах. Сейчас брак регистрируется — кто забыл из присутствующих — ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал государственных услуг. Это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов", — сказал Медведев.

Напоминание премьера рассмешило участников заседания.

Медведев уточнил, что изменения предполагают дать россиянам возможность подавать документы в ЗАГС и выбирать удобную дату для свадьбы за год до торжества.