Все пляжи Краснодарского края готовы к купальному сезону

КРАСНОДАР, 6 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края создали оперативный штаб для контроля за безопасностью отдыхающих на курортах региона, пляжные территории приведены к единому облику и готовы к новому сезону, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Пляжи края готовы к новому купальному сезону", – сказал Кондратьев. По его словам, краевые власти совместно с муниципалитетами привели их к единому облику. В прошлом году такой формат был опробован на пляжах Долгой косы Ейского района. Это позволило благоустроить по единым стандартам береговую полосу, увеличить площадь территории более чем на 320 тысяч квадратных метров, где теперь могут одновременно с комфортом отдыхать свыше 6,5 тысячи туристов.
"В конце прошлого года бизнесу были предложены стандарты по оформлению пляжей, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в одном стиле с использованием зонтичного бренда "Курорты Краснодарского края", – добавил губернатор, уточнив, что в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе пляжи уже оформлены в единой стилистике и получили свой узнаваемый образ.
Собеседник также отметил, что Краснодарский край одним из первых в стране начал проводить добровольную классификацию пляжей. "Ведь во всем мире туристы привыкли ориентироваться на цвета пляжного флага при выборе мест отдыха. И на сегодняшний день категории присвоены 79 пляжам. Наибольшее количество пляжей проклассифицировано в Анапе, Сочи и Геленджике", – отметил Кондратьев.
Он подчеркнул, что безопасность гостей и жителей края, приезжающих на курорты региона, – главная задача властей. "Поэтому мы создали оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на курортах. Такие же штабы должны быть и в муниципалитетах. Три мобильные группы уже созданы. Они работают по трем направлениям обеспечения безопасности: на воде, тур- и экскурсионных маршрутах, в гостиницах и отелях", – рассказал губернатор. По его данным, на сегодняшний день после освидетельствования к эксплуатации допущено почти 200 пляжей – они соответствуют необходимым требованиям. Мониторинг курортных территорий ведется еженедельно.
Кроме того, регион продолжает работу по установлению на пляжах бесплатного Wi-Fi. Оборудование уже протестировано в Имеретинской низменности Сочи, в Джубге и поселке Ольгинка. Затем оно будет установлено в Анапе, Геленджике, Новороссийске, на всех пляжах Сочи, а также в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах. Планируется, что к концу 2019 года около 500 морских пляжей будут обеспечены беспроводным интернетом. Работа ведется без привлечения бюджетных средств.
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Краснодарский стенд работал в формате ресторана, где посетители могли отведать традиционные кубанские блюда.
Площадка региона в этом году развернулась на 590 квадратных метрах.
На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил шесть соглашений на сумму около 19,5 миллиардов рублей. Наиболее крупное из них касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике.
Администрация региона подписала соглашение в размере 12,5 миллиарда рублей с ООО "Морской порт Геленджик". К 2022 году в городе-курорте планируют, в том числе, построить многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик марина".
Еще одно крупное соглашение Кубань заключила с компанией "Томатэк", которая планирует строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию томатов на территории Северского района региона. Инвестиции составят порядка 3,5 миллиарда рублей.
Соглашение также было подписано с ООО "Управляющая компания "Дело", которая построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес и СПА-комплексом. Проект позволит трудоустроить порядка 200 человек.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, оглашенным в рамках ПМЭФ-2018, Краснодарский край впервые с 2014 года улучшил позиции и поднялся на одну строчку, заняв шестое место.
Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, на улучшение инвестклимата оказал влияние ряд мер, среди которых - готовые площадки для бизнеса "под ключ", льготы и преференции, а также информационная поддержка предпринимателей.
В дни форума был представлен новый бренд Краснодарского края. По мнению разработчиков, бренд позволит повысить уровень доверия бизнеса к региону, увеличить инвестиционную привлекательность региона и его узнаваемость на различных мероприятиях.
Помимо презентации края на внешних рынках, создание единого символа позволит решить внутренние задачи - собрать в единую стилистическую структуру все символы органов исполнительной власти. Кроме того, бренд края рассчитан и на более массовую аудиторию –жителей региона и туристов.
Всего в основные дни проведения ПМЭФ-2018 павильон Краснодарского края посетили более трех тысяч человек.