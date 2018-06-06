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Общество

Все пляжи Краснодарского края готовы к купальному сезону

12:1906.06.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке Лермонтово. Архивное фотоОтдыхающие на пляже в посёлке Лермонтово. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края создали оперативный штаб для контроля за безопасностью отдыхающих на курортах региона, пляжные территории приведены к единому облику и готовы к новому сезону, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

Отдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Пляжи края готовы к новому купальному сезону", – сказал Кондратьев. По его словам, краевые власти совместно с муниципалитетами привели их к единому облику. В прошлом году такой формат был опробован на пляжах Долгой косы Ейского района. Это позволило благоустроить по единым стандартам береговую полосу, увеличить площадь территории более чем на 320 тысяч квадратных метров, где теперь могут одновременно с комфортом отдыхать свыше 6,5 тысячи туристов.

"В конце прошлого года бизнесу были предложены стандарты по оформлению пляжей, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в одном стиле с использованием зонтичного бренда "Курорты Краснодарского края", – добавил губернатор, уточнив, что в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе пляжи уже оформлены в единой стилистике и получили свой узнаваемый образ.

Собеседник также отметил, что Краснодарский край одним из первых в стране начал проводить добровольную классификацию пляжей. "Ведь во всем мире туристы привыкли ориентироваться на цвета пляжного флага при выборе мест отдыха. И на сегодняшний день категории присвоены 79 пляжам. Наибольшее количество пляжей проклассифицировано в Анапе, Сочи и Геленджике", – отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что безопасность гостей и жителей края, приезжающих на курорты региона, – главная задача властей. "Поэтому мы создали оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на курортах. Такие же штабы должны быть и в муниципалитетах. Три мобильные группы уже созданы. Они работают по трем направлениям обеспечения безопасности: на воде, тур- и экскурсионных маршрутах, в гостиницах и отелях", – рассказал губернатор. По его данным, на сегодняшний день после освидетельствования к эксплуатации допущено почти 200 пляжей – они соответствуют необходимым требованиям. Мониторинг курортных территорий ведется еженедельно.

Кроме того, регион продолжает работу по установлению на пляжах бесплатного Wi-Fi. Оборудование уже протестировано в Имеретинской низменности Сочи, в Джубге и поселке Ольгинка. Затем оно будет установлено в Анапе, Геленджике, Новороссийске, на всех пляжах Сочи, а также в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах. Планируется, что к концу 2019 года около 500 морских пляжей будут обеспечены беспроводным интернетом. Работа ведется без привлечения бюджетных средств.

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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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Площадка региона в этом году развернулась на 590 квадратных метрах.
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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