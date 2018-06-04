Путин прокомментировал свои фотографии с голым торсом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом, отметив, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами.

В ходе интервью австрийскому телеканалу ORF журналист поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента "в полуголом виде", которые делаются не туристами или папарацци и публикуются, в частности, на сайте Кремля.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — сказал Путин.