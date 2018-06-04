В России свободный интернет, отметил Путин

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Интернет в России свободный, никто его не закрывал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен. Никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений", — сказал Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.