В Госдуме предложили разработать механизм лишения пилотских удостоверений

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Законодательство по вопросу о лишении пилота удостоверения за распитие спиртных напитков перед полетом должно включать не только механизм лишения пилотских свидетельств, но и защитные меры по аналогии с законом о безопасности дорожного движения, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
"Пожалуй, назрел (этот вопрос). Мы же лишаем водителей (прав). Я поддерживаю (такую идею)… Нужен закон", — сказал Ефимов.
Он отметил, что в таком случае законодательство должно быть проработано по аналогии с законом о безопасности дорожного движения, которое учитывает и защитные меры в отношении водителя.
"Это не простое дело. Это лишение человека работы. А здесь нужно прописать не только, как отнять, но и защитные меры. Нужно обследование, прописать все как в законе о безопасности дорожного движения. Не только прописать, как отнять. А вдруг это наговор? Это уже дело не компании, а дело, связанное с независимой экспертизой. Чтобы он (пилот) мог обжаловать этот вопрос", — пояснил депутат.