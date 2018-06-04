В Госдуме предложили разработать механизм лишения пилотских удостоверений

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Законодательство по вопросу о лишении пилота удостоверения за распитие спиртных напитков перед полетом должно включать не только механизм лишения пилотских свидетельств, но и защитные меры по аналогии с законом о безопасности дорожного движения, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Авиакомпания "Победа" в понедельник сообщила, что уволила двух пилотов за употребление спиртных напитков перед рейсом. При этом гендиректор перевозчика Андрей Калмыков отметил, что законодательство не предусматривает лишения нарушителей пилотских свидетельств.

"Пожалуй, назрел (этот вопрос). Мы же лишаем водителей (прав). Я поддерживаю (такую идею)… Нужен закон", — сказал Ефимов.

Он отметил, что в таком случае законодательство должно быть проработано по аналогии с законом о безопасности дорожного движения, которое учитывает и защитные меры в отношении водителя.

"Это не простое дело. Это лишение человека работы. А здесь нужно прописать не только, как отнять, но и защитные меры. Нужно обследование, прописать все как в законе о безопасности дорожного движения. Не только прописать, как отнять. А вдруг это наговор? Это уже дело не компании, а дело, связанное с независимой экспертизой. Чтобы он (пилот) мог обжаловать этот вопрос", — пояснил депутат.