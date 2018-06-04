Данные о выжившем в Афганистане летчике обнадежили родных пропавших военных

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Родственники пропавших в Афганистане военнослужащих обзванивают ветеранские организации после новости о выжившем летчике, который был сбит в 1980-е годы и личность которого пока еще не установлена, в надежде, что это именно их близкий, заявил РИА Новости заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство", главный редактор ИА "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин.
"На данный момент в ветеранские организации поступило около десяти звонков. Звонят близкие родственники летчиков, пропавших без вести в Афганистане, которые надеются, что это именно их муж или отец. Звонки поступают из разных городов", — сказал Калинин.
Он также отметил, что сейчас сотрудники ветеранских организаций занимаются установлением личности летчика.