Данные о выжившем в Афганистане летчике обнадежили родных пропавших военных

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Родственники пропавших в Афганистане военнослужащих обзванивают ветеранские организации после новости о выжившем летчике, который был сбит в 1980-е годы и личность которого пока еще не установлена, в надежде, что это именно их близкий, заявил РИА Новости заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство", главный редактор ИА "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин.

Ранее руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил РИА Новости, что советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся до сих пор без вести пропавшим, жив и находится в этой стране. Он также отметил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle Brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood", которая состоялась накануне в Подмосковье.

"На данный момент в ветеранские организации поступило около десяти звонков. Звонят близкие родственники летчиков, пропавших без вести в Афганистане, которые надеются, что это именно их муж или отец. Звонки поступают из разных городов", — сказал Калинин.

Он также отметил, что сейчас сотрудники ветеранских организаций занимаются установлением личности летчика.