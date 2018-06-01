В РЖД поменяли график движения поездов Москва - Ницца

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Курсирование поездов РЖД между Москвой и Ниццей в июне текущего года будет изменено из-за масштабных забастовок во Франции, сообщает компания в пятницу.

"В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции изменен порядок курсирования поездов № 17/18 (№ 13020/35120) сообщением Москва – Ницца – Москва в июне", — говорится в сообщении.

Так, 3, 17 и 24 июня поезд отправится из Вентимильи вместо Ниццы, а 14 и 21 июня – будет следовать из Москвы только до станции Вентимилья.

Для пассажиров с проездными документами от/до станций Ментон, Монако – Монте-Карло и Ницца будет организован бесплатный трансфер региональными поездами TER французских железных дорог.

Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршрут своих поездок по территории Франции и прибывать на станции отправления заблаговременно.