В РЖД поменяли график движения поездов Москва - Ницца

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Курсирование поездов РЖД между Москвой и Ниццей в июне текущего года будет изменено из-за масштабных забастовок во Франции, сообщает компания в пятницу.
Так, 3, 17 и 24 июня поезд отправится из Вентимильи вместо Ниццы, а 14 и 21 июня – будет следовать из Москвы только до станции Вентимилья.
Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршрут своих поездок по территории Франции и прибывать на станции отправления заблаговременно.