Путину подарили дерево и книгу об эвенках на награждении многодетных семей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Многодетный отец из Якутии подарил президенту РФ Владимиру Путину кедровый стланик и книгу об эвенках на церемонии вручения ордена "Родительская слава".

Путин в День защиты детей в торжественной обстановке вручал в Кремле ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей (не менее семи детей).

Многодетный отец из Якутии Павел Юдинцев, получив награду, поблагодарил президента за оказанную честь. "Мы приехали издалека сюда, из Якутии, живем в сельской местности, и вы нас заметили, обратили на нас внимание и пригласили сюда. Здесь нам оказали очень большое гостеприимство, теплый прием. Мы видим, что здесь замечательные люди с вами находятся рядом", — сказал он.

Юдинцев отметил, что семья не смогла приехать на встречу с президентом без подарка, "так принято в Якутии".

"Наши эвенки передали вам книгу о жизни малочисленной народности и небольших два письма. А еще наши мастерицы передали поделку из бисера, "эвенкийское солнце" называется. И пусть это солнце согреет и ваше доброе сердце. Еще от нашей семьи в подарок мы привезли два растения — одно Дмитрию Анатольевичу (Медведеву — ред.), второе — вам. Это кедровый стланик, очень интересное растение, оно растет и в холод, и в зной и приносит плод раз в четыре года. Мы зимой украшаем ими наши дома на праздник. Вам в память о нашей семье, чтобы вы помнили многодетные семьи и так же продолжали заботиться о них", — добавил он.