Путин рассказал, как воспитать достойного человека

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Для того чтобы воспитать достойного человека и гражданина России, родителям нужно постоянно работать над самими собой и личным примером доказывать верность ценностям добра, справедливости и трудолюбия, заявил Владимир Путин.

Глава государства в День защиты детей в торжественной обстановке вручает в Кремле ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей.

Президент отметил, что путь родителя прежде всего счастливый и благодарный, но при этом очень непростой и ответственный, полный хлопот и переживаний. По его словам, роль родителя требует колоссальной самоотдачи, терпения и сил.

"Нужно день за днем своим собственным личным примером доказывать верность этим ценностям. Только так можно воспитать действительно достойного человека, достойного гражданина России, и ваши семьи — лучшее тому подтверждение. Конечно, родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности", — отметил президент.

Поддержка семей

Глава государства также пообещал, что власти продолжат работать по всем направлениям поддержки семей, особенно многодетных. По его словам, необходимо добиться, чтобы семья была окружена вниманием со стороны государства и общества.

"Прекрасно понимаю, что родителям, особенно тем, кто мечтает о большой семье, необходима уверенность в том, что их детям будут доступны и современное качественное образование, и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия, жить в комфортных, благоустроенных населенных пунктах, поселках, селах, городах. Что у каждого ребенка будет возможность заниматься тем, что ему интересно, развивать свои способности и таланты. Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать", — сказал Путин.

Президент напомнил, что в России продлена программа материнского капитала, а также расширяются возможности его использования.

"С начала этого года началось субсидирование ипотечной ставки для семей, в которых появился второй и третий ребенок. Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые, нужные результаты людям", — отметил он.

Орден "Родительская слава" учредили 13 мая 2008 года. Им награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Награждаемые должны состоять в браке и вместе со своими детьми составлять социально ответственную семью, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.