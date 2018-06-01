МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработали специальную программу помощи жителям России, которые планируют переехать в регионы Дальневосточного федерального округа, идет поиск ресурсов для ее финансирования, сообщил замглавы министерства Сергей Качаев.

"Есть сейчас у нас инициатива вместе с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сделать отдельную программу по переселению на Дальний Восток жителей Российской Федерации, которая должна включать в себя помощь и в трудоустройстве, и в переезде, и в адаптации на новом месте жительства, и в трудоустройстве членов семьи", — сказал Качаев журналистам.

"Такую работу мы уже сейчас провели. Необходимо определить финансовые ресурсы на реализацию этой программы", — уточнил он.

По словам Качаева, эта программа должна стать важным элементом развития Дальнего Востока по обеспечению рабочими кадрами. Он напомнил, что по планам к 2025 году количество рабочих мест на Дальнем Востоке превысит 120 тысяч, только за счет рынка труда ДФО эту потребность не удовлетворить.