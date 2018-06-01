В России выявлено более 640 тысяч нарушений прав детей в 2017 году

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более 640 тысяч нарушений прав и интересов несовершеннолетних выявили прокуроры в России в 2017 году, заявил официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"Обеспечение безусловного выполнения требований законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних – приоритетная задача органов прокуратуры РФ. В прошедшем году прокурорами выявлено более 640 тысяч нарушений законов в данной сфере", — сказал он.

По словам Куренного, к дисциплинарной ответственности были привлечены более 142 тысяч чиновников различного уровня, 26,5 тысяч лиц привлечены к административной ответственности. Также в суды направлено 83,3 тысячи исков и заявлений, по материалам прокурорских проверок органами следствия возбуждено более 2,5 тысяч уголовных дел.

За четыре месяца 2018 года прокуроры выявили свыше 255 тысяч нарушений, в суды направлено 28 тысяч исков и заявлений, добавил Куренной.