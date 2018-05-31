Княгиня Романова хочет открыть резиденцию в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна заявила о желании открыть в России свою резиденцию.

Княгиня находится в Крыму с официальным визитом до 3 июня. Ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи.

"Надеюсь, что когда-то в России будет резиденция. Будет ли она в Крыму или каком-нибудь другом месте, посмотрим. Всегда приятно иметь место, в которое возвращаешься с любовью. Все впереди, посмотрим, как это все произойдет, как мы сможем это реализовать", — сказала журналистам наследница рода Романовых.

По ее словам, это будет не просто резиденция, а целый социально-культурный и образовательный центр.

"Должна быть не только резиденция, это очень важно для меня. А когда это будет или нет, точно я не могу сказать", — подчеркнула княгиня.