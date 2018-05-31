Камчатский депутат попросил место для "парковки" коня

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский попросил организовать возле здания правительства региона стойло для своего коня. Об этом сообщает информагентство "Кам 24".

Парламентарий обратился с этой просьбой к губернатору края.

"Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", — написал Пучковский в обращении.

В статье отмечается, что единственный источник дохода для депутата — его пенсия. Общий доход за прошлый год составил 276 тысяч рублей.

"Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня — это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде неприхотлив", — объяснил свою просьбу депутат.

Пучковский живет в частном доме за чертой Петропавловска-Камчатского. В его хозяйстве выращиваются несколько лошадей.