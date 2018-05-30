Волгоград накануне ЧМ-2018 получил дефибрилляторы "Швабе"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сорок мобильных дефибрилляторов с функцией подсказок передал холдинг "Швабе" Волгограду, который примет серию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает пресс-служба холдинга.

Аппаратуру производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав холдинга) установят на стадионе "Волгоград Арена", на которой пройдут четыре игры мундиаля, и в городских медучреждениях.

"Практика установки портативных приборов в общественных местах уже зарекомендовала себя за рубежом. Принимая у себя гостей футбольного чемпионата, мы несем ответственность за безопасность каждого человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от внезапной остановки сердца ежегодно погибает до 300 тысяч россиян, по статистике Минздрава России — 55% смертей в год происходит от сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

