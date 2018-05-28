Глава дома Романовых прибыла с официальным визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна прибыла с официальным визитом в Крым, сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Встречали княгиню в аэропорту Симферополя вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс и глава комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Великая княгиня Мария Владимировна прибыла с официальным визитом в Крым. Визит продлится с 28 мая по 3 июня", — сказал РИА новости Пилькевич.

По его словам, сопровождает княгиню цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи.

В свою очередь в комментарии РИА Новости Черняк заявил, что данный визит имеет важное значение для полуострова и позволит донести до европейских стран реальное положение дел в регионе.

"Из уст великой княгини европейские королевские семьи и дома смогут узнать о том, как развивается и меняется российский Крым", — подчеркнул Черняк.

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