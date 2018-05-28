Глава дома Романовых прибыла с официальным визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна прибыла с официальным визитом в Крым, сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.
"Великая княгиня Мария Владимировна прибыла с официальным визитом в Крым. Визит продлится с 28 мая по 3 июня", — сказал РИА новости Пилькевич.
По его словам, сопровождает княгиню цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи.
В свою очередь в комментарии РИА Новости Черняк заявил, что данный визит имеет важное значение для полуострова и позволит донести до европейских стран реальное положение дел в регионе.
"Из уст великой княгини европейские королевские семьи и дома смогут узнать о том, как развивается и меняется российский Крым", — подчеркнул Черняк.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>