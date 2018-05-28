Прокуратура Москвы ответила СПЧ по опасениям о вырубке Троицкого леса

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ получил ответ от прокуратуры Москвы по жалобе жителей, опасавшихся вырубки Троицкого леса, ведомство не нашло оснований для принятия мер реагирования, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В апреле СПЧ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой спасти Троицкий лес от вырубки. В СПЧ отметили, что обращение связано с жалобами жителей Троицка, которые опасаются вырубки леса для застройки.

"Обращение жителей г. Троицка в части возможных нарушений при определении на местности границ земельных участков, подлежащих застройке, направлено для рассмотрения в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Оснований для принятия мер реагирования в настоящее время не имеется", — говорится в ответе прокуратуры, опубликованном на сайте СПЧ.