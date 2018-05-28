МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство РФ объяснить гражданам, как будет проходить повышение пенсионного возраста, если соответствующий закон будет принят.

"Мы вынуждены попросить правительство еще и еще раз объяснить гражданам, что если такой закон будет принят – а он, скорее всего, будет принят, — чтобы люди знали, что в следующем году, а может быть, и в 2020 году только начнется. Первые, кто уйдет на пенсию, (уйдут) уже не в 60 лет, а в 60 с половиной (года), а уже потом уйдут в 61 год и еще в 62, то есть на пять лет растянется", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

Жириновский также отметил, что он бы не стал повышать пенсионный возраст, если бы был президентом.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.