Бастрыкин подчеркнул необходимость блокировки Telegram

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следственный комитет уточнил слова главы ведомства Александра Бастрыкина о мерах обеспечения интернет-безопасности после теракта в Санкт-Петербурге весной прошлого года.
26.8%Да, безопасность государства превыше всего
54.1%Нет, это слишком поспешное решение
19.1%Мне без разницы, я не пользуюсь им
В пресс-релизе СК говорится, что Бастрыкин говорил о целесообразности закрытия Telegram.
"Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей", — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все последние теракты, произошедшие в том числе в России, координировались через Telegram.
Он добавил, что есть неопровержимые доказательства, но какие именно, раскрывать не стал. Также не уточняется, о каком временном периоде идет речь.
Блокировка Telegram
Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.
Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.