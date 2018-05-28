Бастрыкин подчеркнул необходимость блокировки Telegram

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следственный комитет уточнил слова главы ведомства Александра Бастрыкина о мерах обеспечения интернет-безопасности после теракта в Санкт-Петербурге весной прошлого года.

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Ранее СМИ привели слова Бастрыкина о том, что нужно закрыть Instagram, поскольку теракт в Петербурге совершили с помощью этого приложения.

В пресс-релизе СК говорится, что Бастрыкин говорил о целесообразности закрытия Telegram.

"Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей", — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все последние теракты, произошедшие в том числе в России, координировались через Telegram.

Он добавил, что есть неопровержимые доказательства, но какие именно, раскрывать не стал. Также не уточняется, о каком временном периоде идет речь.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.