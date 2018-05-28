Участники жилпрограммы в Югре обсудят ее реализацию с главой региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая — РИА Новости. Участники программы "Доступное жилье молодым" из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры обсудят ход ее реализации с главой региона Натальей Комаровой, они намерены высказать свои предложения по повышению эффективности этой меры поддержки, сообщили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Подпрограмма "Доступное жилье молодым" реализуется в рамках целевой окружной программы, направленной на улучшение жилищных условий населения Югры. Ранее участники подпрограммы, а также общественники, проживающие в регионе, в социальных сетях призвали окружные власти обсудить ход ее реализации. По их словам, списки нуждающихся в поддержке давно требуют уточнения, а процесс выплат компенсаций на покупку жилья в ипотеку можно сделать более разнообразным, давая молодым семьям на выбор несколько вариантов предоставления субсидии.

"Итогом общественных обсуждений будет онлайн-конференция с участием губернатора Натальи Комаровой, она состоится 30 мая. Это новый формат решения проблемы: общественные активисты дадут свои предложения. По сути, это новый формат включенности гражданского общества", — заявили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году также в результате общественного обсуждения в подпрограмму были возвращены, в частности, многодетные семьи, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Кроме того, на недавнем региональном форуме гражданского согласия в Ханты-Мансийске глава автономного округа высказала идею организовать площадку для обсуждения данной подпрограммы, "чтобы не было необоснованного раздражения и обид, а были нормальные, честные, открытые отношения".

В настоящее время, по данным окружных властей, на учете по подпрограмме состоят 23,5 тысячи молодых семей, около половины из них получают компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам. На эти цели ежемесячно выделяется около 140 миллионов рублей. Средний размер субсидии в текущем году составляет 983 тысячи рублей. Также участники могут воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита. В департаменте общественных и внешних связей Югры отметили, что эти меры поддержки являются уникальными для субъектов РФ.

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