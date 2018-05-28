Метро в Москве открыло онлайн-продажу билетов на экскурсии для иностранцев

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Столичный метрополитен начал продавать билеты на экскурсии по московской подземке для иностранцев онлайн, сообщила пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене начнут проводить экскурсии для иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу-2018. С 10 июня по 15 июля в столичном метрополитене организуют 72 экскурсии на английском и русском языках.

"Московский метрополитен открыл продажу билетов на экскурсии по метро для иностранных гостей. Они будут проходить с 10 июня по 15 июля. Приобрести билеты онлайн можно уже сейчас на сайте Музея Москвы mosburo.com, являющегося партнером проекта", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, посетителям расскажут о современных станциях метрополитена и Московском центральном кольце (МЦК) и покажут самые красивые станции метро, открытые для пассажиров еще в конце 30-х годов 20-ого века.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.