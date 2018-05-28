Ректор МГУ считает нового главу ВЭБ Шувалова выдающимся человеком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий считает нового главу Внешэкономбанка Игоря Шувалова выдающимся, рассчитывает на совместные проекты.
"Я думаю, что Игорь Иванович – выдающийся человек, он выпускник Московского университета, мы очень дружны с ним, очень много общаемся. Я уверен, что мы найдем способы контактов, работы. Тем более это интересное дело. Игорь Иванович — очень хорошо относится к университету, он наш друг", — рассказал Садовничий в интервью РИА Новости.
Ранее он подтвердил, что некоторое время назад Шувалов был включен в состав попечительского совета МГУ — главного вуза России, день основания которого 25 января 1755 года празднуется как день российского студенчества.
Главная задача Внешэкономбанка как госкорпорации состоит в финансировании крупных инвестиционных проектов в России и за рубежом.