Путин призвал рассмотреть увеличение состава противопожарной службы

СТРЕЛЬНА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает обоснованным рассмотрение вопроса об увеличении численного состава пожарной службы и технического перевооружения. Об этом он сообщил на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который подготовил для главы государства доклад о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, в том числе в части противопожарной безопасности.

"Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае, доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать. Это комплексная задача", — сказал президент.

В беседе с Путиным бизнес-омбудсмен выступил с предложением ввести механизм обязательной противопожарной декларации для опасных объектов. Глава государства согласился с этой идеей, отметив, что "трагедии последнего времени показали, что здесь еще очень много нужно сделать, чтобы навести порядок".

"В этой связи было бы правильно разработать такие ориентиры, о которых вы говорите, понятные, прозрачные и эффективно работающие, но имея в виду, что техника и технологии быстро развиваются, меняются, они (ориентиры) тоже должны быть гибкими и время от времени пересматриваться", — сказал Путин.