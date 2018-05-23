Госдума приняла в первом чтении пакет проектов о судебной системе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Государственная дума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла в первом чтении пакет президентских проектов, касающихся судебной системы.

Президент России Владимир Путин в конце марта внес в нижнюю палату парламента проект закона об изменении роли председателей судов при назначении судей и о совершенствовании порядка дисциплинарной ответственности судей.

Отмечается, что изменение роли председателей судов предусматривает принятие норм, закрепляющих процедуру, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.

"Совершенствование действующего порядка дисциплинарной ответственности судей предполагает расширение перечня дисциплинарных взысканий. Проектом предусматривается применить новую меру дисциплинарной ответственности в виде понижения судьи в квалификационном классе за существенное нарушение положений Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и (или) кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию", — говорится в документе.

При этом под понижением судьи в квалификационном классе понимается принятие квалификационной коллегией судей решения о присвоении ему класса, непосредственно предшествующего имеющемуся.

Другим проектом президента, в частности, предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. Кроме того, при рассмотрении гражданских и административных дел для оптимизации судебного процесса предусматривается возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств.

Также в соответствующие статьи Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ вносятся корреспондирующие изменения, касающиеся процессуальных полномочий помощника судьи. Отмечается, что нововведения будут способствовать повышению объективности, независимости и прозрачности судебной системы.