В Екатеринбурге почти не осталось мест в гостиницах на время ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Забронированы почти все номера в гостиницах Екатеринбурга, где пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу, при этом заявки продолжают поступать. Большой популярностью пользуется столица Урала у иностранцев – половина всех бронирований приходится на гостей из-за границы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах. В уральской столице на стадионе "Екатеринбург Арена" вместимостью 35 тысяч зрительских мест 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня – Японии и Сенегала, 27 июня – Мексики и Швеции.

Цены болельщиков не спугнули



В феврале сразу семь отелей в Екатеринбурге попали в черный список Ростуризма, завысив предельно допустимые цены на номера. Самая большая накрутка – 485% – была в отеле "Максим". На втором месте был "Хайятт Ридженси Екатеринбург": дипломатические апартаменты стоили на 86,8% выше нормы – 87 800 рублей, "президентский номер" превысил цену на 193%, достигнув 137 тысяч рублей, а стоимость "стандарта" повысили до 12 800 рублей (на 2%).

По данным Ростуризма, на начало апреля в "черном списке" оставался лишь "Максим", который, устранив все нарушения, был вычеркнут из него спустя две недели. Шумиха в прессе сыграла лишь на руку, отметил владелец отеля Максим Скоробогатов в беседе с РИА Новости. "Я даже рад, что мы попали в "черный список". Нам в этот день позвонили 50 клиентов и забронировали номера. Многие о нас услышали по радио и подумали: "А почему бы не заехать и не посмотреть". К полуночи у нас остался свободен лишь один номер", – рассказал Скоробогатов. Как итог, на все даты ЧМ в Екатеринбурге все номера в отеле забронированы, хотя он находится далеко от центра города.

"По информации отельеров, в настоящее время загрузка отелей порядка 80-90%. Некое опасение вызывает, что эти брони пока не оплачены. Но с учетом доступности к стадиону "Екатеринбург-Арена" показатель по загрузке может подходить и к 100%", – сказал РИА Новости председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев. По его словам, в основном все бронирования приходятся на индивидуальных туристов, которые сами ищут места размещения, о групповых турах через турагентства речь практически не идет.

В пятизвездочном "Атриум Палас Отеле", согласно системе Booking, нет свободных номеров на весь период с 1 июня по 1 августа при том, что стандартный номер на двоих без завтрака в нем стоит не менее 6,5 тысяч рублей. Еще один пятизвездочный отель "Резиденция", расположенный в "Ельцин-центре", предлагает размещение минимум на четыре ночи, стартовая стоимость – 99,36 тысячи рублей. Практически все номера уже раскуплены.

В более низком ценовом сегменте почти все места в гостиницах также разобраны. В отеле "Высоцкий", который находится на 40-м этаже одноименного бизнес-центра, несколько свободных номеров стоимостью 12,5 тысячи рублей осталось лишь на дни между матчами.

В отеле "Вознесенский" в центре Екатеринбурга свободные номера от "стандарта" за 3,5 тысячи до апартаментов за 6,2 тысячи рублей остались лишь на день матча сборных Египта и Уругвая, на все остальные даты, когда в городе проводятся игры, в продаже нет ни одного номера, рассказала агентству специалист отдела бронирования отеля Екатерина Дробенко. Она отметила, что отель очень популярен у иностранных гостей, которые группами бронировали номера еще в прошлом году.

Цена за место в хостелах варьируется от 2,5 до 3,5 тысячи рублей в сутки, что в среднем вдвое больше обычных цен. Именно из-за ценовой доступности хостелы пользуются большей популярностью среди иностранных болельщиков.

Как сообщила администратор хостела "Чемпион", расположенного в 400 метрах от стадиона, сейчас койко-место забронировать невозможно. "Все брони проходили заранее, сейчас у нас полная загруженность. При этом российские гости не проявляли активности, 90% всех клиентов приедут из Европы и Латинской Америки, очень много броней от жителей Китая", – уточнили в хостеле, отметив, что в основном туристы к ним приедут поодиночке, заявки от групп и компаний болельщиков им практически не приходили. Летом в прошлом году хостел, в котором есть 50 спальных мест, был заполнен лишь наполовину.

Аналогичная ситуации складывается и в хостеле "Уссури", который находится на центральном проспекте Ленина. Иностранные болельщики забронировали все места, российские туристы интереса к хостелу не проявляли, отметила администратор "Уссури".

Места еще есть



По данным на 16 мая, в отелях, хостелах и апартаментах Екатеринбурга и области на все даты матчей чемпионата мира по футболу есть свободные места, сообщил РИА Новости директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Самой популярной у болельщиков датой стало 21 июня, когда на "Екатеринбург-Арене" пройдет матч между одним из фаворитов мундиаля Францией и сборной Перу. В этот день в городе доступно меньше всего вариантов для размещения – 350 мест в 10 отелях и 300 квартир.

На время матча Мексика-Швеция 27 июня в городе доступно 360 мест в 20 отелях, 300 квартир также пока остаются незабронированными. Самый низкий спрос среди туристов – на время матча Япония-Сенегал, который состоится 24 июня. В этот день для бронирования в Екатеринбурге доступны чуть менее 600 вариантов: около 30 гостиниц и более 500 квартир.

Для сравнения, в непиковый период в конце мая в Екатеринбурге гостей ждут более 700 различных номеров в 150 отелях и хостелах. "Можно говорить о том, что в дни проведения чемпионата полностью на данный момент забронированы около 55% объектов", – отметил Гинес.

Несколько номеров остались свободными в межматчевые дни в пятизвездочном гостиничном комплексе Ramada, где поселятся футболисты сборных Уругвая, Перу, Сенегала и Швеции.

"То, что мы принимаем команды – это очень почетно, но одновременно и большая ответственность. В настоящий момент практически 100% номерного фонда занято, но есть места в дни между матчами", – рассказала РИА Новости генеральный менеджер комплекса Лариса Баранова.

По ее словам, активность российских болельщиков в бронированиях минимальна, на 99% отель будет заполнен иностранцами, в основном из тех стран, чьи сборные будут играть на "Екатеринбург-Арене". "У шведских футболистов многочисленная команда болельщиков. В небольшом количестве будут и другие страны, такие как США, Арабские Эмираты, Япония", — отметила Баранова.

Стоимость аренды бьет все рекорды



Стоимость посуточной аренды квартир в Екатеринбурге в дни ЧМ-2018 бьет все рекорды – цена некоторых апартаментов превышает 300 тысяч рублей.

Самый дорогой вариант проживания в уральской столице в дни чемпионата – 372 тысячи рублей в сутки. В такую сумму обойдутся трехкомнатные апартаменты в престижном небоскребе на набережной реки Исеть. Еще одна "трешка" сдается в отдаленном микрорайоне Ботанический, откуда до центра города и до стадиона пешком добираться будет проблематично. При этом стоимость ее – ровно 300 тысяч рублей. За эти деньги гости получат "шикарный дизайнерский евроремонт, который создает впечатление домашнего уюта".

Большая часть частного фонда, выставленного "на футбольный рынок", расположена в непосредственной близости к стадиону. Вячеслав, владелец трехкомнатных апартаментов в центре Екатеринбурга, которые он сдает в аренду за 22 тысячи рублей в сутки, отметил в беседе с РИА Новости, что даже за месяц до мундиаля ажиотажа на квартиру не наблюдается. За все время, что его объявление размещено на онлайн-площадке Airbnb, квартиру арендовала лишь одна компания из четырех мексиканцев.

Согласно данным системы онлайн-бронирования OneTwoTrip, лишь 7% собственников готовы заселить гостей в дни проведения матчей за сумму, не превышающую 15 тысяч рублей. Такие цены высоки даже по мерам зарубежных гостей чемпионата, из-за чего спрос невысок.

"Что касается квартир, то в 85% случаев сутки в апартаментах в дни проведения матчей стоят от 15 тысяч рублей, а в непиковый период около 2-2,5 тысячи рублей в сутки, то есть стоимость проживания увеличилась минимум в 7 раз. При этом большинство апартаментов выглядят как жилые квартиры с большим количеством вещей и техники. То есть ранее они не предназначались для аренды, хозяева сдали их в связи с проведением в городе чемпионата", – рассказал Аркадий Гинес.

Он отметил, что арендодатели рассчитывали заработать на чемпионате мира по футболу, но при таких высоких ценах большая часть квартир скорее всего будет пустовать.

Город готов к приему гостей



По данным Кольцовской таможни, этим летом в Екатеринбург прибудет около 60 тысяч российских и иностранных туристов. Комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской администрации ориентируется на цифру в 100 тысяч.

"Если говорить про гостей, которые приедут, это, безусловно, болельщики из тех стран, чьи команды играют на территории города. Иных гостей в процентном соотношении будет меньше", ¬– заявил Максим Афанасьев.

Большое количество фанатов футбола ожидается в Екатеринбурге из Великобритании и США, отметил президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин. "У гостей нашего города интерес вызывает, к сожалению, не столько сам город, сколько ЧМ-2018. Приезжают те, кто любит именно футбол. И неважно, кто играет – твоя команда или чужая. Чемпионат мира по футболу – это праздник для любого болельщика", – сказал РИА Новости Перетягин.

К масштабному мероприятию индустрия гостеприимства готова во всеоружии, отмечают в администрации Екатеринбурга. На сегодняшний день в уральской столице работают 119 гостиниц, все они прошли классификацию. Хостелов в Екатеринбурге 68. В общей сложности для путешественников подготовлено более 12 тысяч мест.

"Если говорить про средства размещения, на протяжении последних нескольких лет мы ведем диалог с руководителями предприятий гостиничного бизнеса, в том числе и по обучению персонала, и по прайс-листам на иностранных языках, потому что мы уже понимаем, какие гости приедут к нам в город и, соответственно, будут расселяться в отелях. Для гостей, которые будут прибывать именно в пиковые нагрузки – в дни проведения матчей – отельерами запланировано привлечение внешних ресурсов: это волонтеры, дополнительные переводчики для тех гостей, которые приедут со знанием не только английского языка. У нас в городе основная масса гостей будут со знанием французского и испанского языка. В том числе наши отельеры будут привлекать дополнительный персонал для улучшения качества обслуживания гостей", – рассказал Афанасьев.

Противоположного мнения придерживается отельер Максим Скоробогатов. Он заявил, что постановление правительства о максимальной стоимости номеров в отелях лишь породило дефицит на рынке гостиничных услуг, мест на всех желающих остановиться в столице Урала не хватит. Также, по его словам, не достает Екатеринбургу небольших и недорогих отелей.

"Не так у нас с экономикой все "шоколадно", чтобы все в пятизвездочных отелях останавливались. Нам нужно сегмент двух- и трехзвездочных отелей развивать гораздо шире, чтобы туристы видели, что в любом месте они могут остановиться не за 150 долларов в сутки, а за 30, получив при этом достойное качество. Вот о чем нужно заботиться, чтобы развить туристическую привлекательность", – отметил Скоробогатов.