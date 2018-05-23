МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил установить в каждом регионе РФ ценовые рамки на сдачу частных квартир и комнат, чтобы избежать лавинообразного роста цен на аренду жилья в период ЧМ-2018.

Соответствующую инициативу парламентарий направил в письме вице-премьеру РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко.

"В каждом регионе нашей страны необходимо разработать максимальные ценовые рамки, которые можно указывать за сдачу частных комнат или квартир по образцу с ценовыми лимитами для гостиниц. Цены посуточной аренды должны соответствовать классу жилья и быть адекватны туристическому сезону", — написал Петров в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости. Он отметил, что предложение актуально, так как скоро в России пройдет Чемпионат мира по футболу, привлекающий в страну болельщиков, туристов, спортсменов, журналистов, бизнесменов и артистов со всего мира.

Как пояснил политик, дефицит доступных гостиниц порождает волнообразный рост цен в частном секторе. Действующее положение дел негативно сказывается на официальном бизнесе, который несет потери из-за недобросовестной конкуренции, государственный бюджет остается без налогов, наносится ущерб репутации страны, считает он.

"Сейчас, в эти дни, на Украине проходит этап Лиги Чемпионов. Уже до проведения долгожданного матча между "Реалом" и "Ливерпулем" разгорелся крупный скандал, показавший слабую подготовку мероприятия принимающей стороной — организаторы не смогли обеспечить гостей доступными гостиницами и необходимой инфраструктурой для посещения матча. В итоге, как выяснилось, цены на аренду жилья и сопутствующих услуг "взлетели" до невероятных значений", — написал депутат, отметив, к примеру, что суточная аренда скромного жилья в центре Киева может стоить до 15 000 евро в сутки.

Россия должна избежать этого, заявил политик. "Одним из возможных решений могла бы стать череда оргмероприятий по борьбе с "серым" рынком недвижимости и учет рантье, сдающих недвижимость посуточно в качестве индивидуальных предпринимателей. Частник, пользующийся всевозможными современными сервисами для сдачи своей недвижимости, но не желающий регистрироваться в качестве ИП, фактически является полноценным бизнесменом. В то же время он не занимается налоговыми отчислениями, не платит сборы и пользуется льготами на тарифы, как частное лицо", – предложил Петров.

"Прошу Вас рассмотреть данные предложения и, в случае вашего одобрения идей, включиться в скорейшую законотворческую работу по улучшению данной отрасли", — заключил политик, обращаясь к Мутко.