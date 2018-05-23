НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Матчи Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде пройдут уже менее чем через месяц — с 18 июня по 6 июля, но уже сейчас в городе найти свободный номер на это время рядом со стадионом практически невозможно, как в отелях, так и в хостелах. Отдельные свободные номера есть только в удаленных от центра Нижнего Новгорода или загородных гостиницах.
Спрос на частное жилье невелик – владельцы квартир, готовясь к мундиалю, подняли стоимость, сделав ее сопоставимой с проживанием в дорогих отелях, что отпугивает потенциальных арендаторов.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде, где на стадионе, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, с 18 июня по 6 июля пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.
Соотношение спроса и цены
Он считает, что частные лица могли бы "неплохо заработать" сдавая в аренду свои квартиры гостям города, но для поиска арендаторов им не хватает рекламы.
Иного мнения по поводу "частников" придерживается нижегородский риэлтор Татьяна Жданкина. В разговоре с корреспондентом РИА Новости она сказала, что проблема частных арендодателей заключается в "завышенной стоимости жилья".
"Например, трехкомнатную квартиру около стадиона хотят сдать на три недели за 900 тысяч или за 1,2 миллиона рублей. Некоторые частники просят, чтобы арендаторы сделали в квартире ремонт перед отъездом. Конечно, никто не согласится на это", — пояснила она.
Частный арендодатель Ирина, сдающая двухкомнатную квартиру недалеко от стадиона за 850 тысяч рублей за три недели проведения матчей ЧМ, говорит, что не считает цену завышенной и не собирается ее снижать. "Я не думаю, что 850 тысяч – это дорого, в гостиницах еще дороже. Как только до чемпионата останется недели две – на квартиру будет спрос", — пояснила Ирина корреспонденту РИА Новости.
Нижегородка Оксана, у которой квартира также расположена рядом со стадионом, рассматривает возможность сдать жилье в аренду, хотя раньше этого не делала. "Думаю, может тысяч за 25 в сутки сдать… неплохой способ заработать", — считает Оксана.
Места должно хватить всем
Как сообщил РИА Новости представитель регионального министерства культуры, для гостей и участников ЧМ в городе сформирован план размещения, в который вошло 322 гостиницы на 12,9 тысячи номеров и 30 тысяч мест.
Помимо этого, добавил представитель минкульта, предусмотрен дополнительный резерв номерного фонда общей вместимостью более 43 тысяч мест — мини-гостиницы, хостелы, туристические базы. В целом, за последние 5 лет в регионе возведено 39 новых отелей на 1,1 тысячи номеров.
"Это полностью обеспечивает потребность гостей в размещении на период ЧМ", — пояснили РИА Новости в министерстве.
Не обошлось без нарушений
"С января в регионе закон нарушили более 20 гостиниц. Кроме того, некоторые использовали официальную символику FIFA как эмблему или предоставляли недостоверные сведения о сертификации", — говорится в официальном сообщении ведомства.
С начала года Роспотребнадзор примерно раз в неделю уведомляет о выявлении новых фактов нарушений ценовой политики, которые приходится пресекать. Сумма штрафов уже превысила 700 тысяч рублей.
Кого встречаем?
Жданкина сказала, что спрос на частные квартиры у иностранцев невелик. "Из общего количества претендентов на аренду квартир на время чемпионата иностранцы составляют примерно 2%", — пояснила риелтор.
Из опрошенных частных арендодателей иностранец обратился лишь к одному – к нижегородцу Андрею.
"Не сам обратился — друга русского попросил. Друг сказал, что себе квартиру снимает, но я потом понял, что это не так. Все равно квартиру сдал", — сказал Андрей, пояснив, что предлагал аренду квартиры через объявление в газете.