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Общество

Свободных номеров к ЧМ-2018 в отелях в центре Нижнего Новгорода почти нет

Сюжет:
Подготовка к ЧМ-2018 (620)
03:1623.05.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРастяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фотоРастяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Матчи Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде пройдут уже менее чем через месяц — с 18 июня по 6 июля, но уже сейчас в городе найти свободный номер на это время рядом со стадионом практически невозможно, как в отелях, так и в хостелах. Отдельные свободные номера есть только в удаленных от центра Нижнего Новгорода или загородных гостиницах.

Подготовка Самары к ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дворцы и койки: странные цены на жилье для болельщиков ЧМ-2018

Спрос на частное жилье невелик – владельцы квартир, готовясь к мундиалю, подняли стоимость, сделав ее сопоставимой с проживанием в дорогих отелях, что отпугивает потенциальных арендаторов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде, где на стадионе, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, с 18 июня по 6 июля пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.

Соотношение спроса и цены

© REUTERS / Paul Childs
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"Уже по данным на начало мая большинство номеров на время проведения матчей в гостиницах было занято. Сейчас остались практически только апартаменты, стоимость которых в зависимости от удаленности от стадиона варьируется от 400 тысяч до почти 2-х миллионов рублей за весь период проведения матчей. В ближайших к стадиону отелях не осталось и таких номеров", — сказал РИА Новости представитель некоммерческой организации "Ассоциация отельеров Нижегородской области" Игорь Куйбышев.

Он считает, что частные лица могли бы "неплохо заработать" сдавая в аренду свои квартиры гостям города, но для поиска арендаторов им не хватает рекламы.

Иного мнения по поводу "частников" придерживается нижегородский риэлтор Татьяна Жданкина. В разговоре с корреспондентом РИА Новости она сказала, что проблема частных арендодателей заключается в "завышенной стоимости жилья".

"Например, трехкомнатную квартиру около стадиона хотят сдать на три недели за 900 тысяч или за 1,2 миллиона рублей. Некоторые частники просят, чтобы арендаторы сделали в квартире ремонт перед отъездом. Конечно, никто не согласится на это", — пояснила она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Жданкина сказала, что нижегородцы нередко к ЧМ предлагают дома в частном секторе за чертой города. По ее словам, "не самый новый дом и не с самой лучшей обстановкой" можно снять не менее чем за 1 миллион рублей.

Частный арендодатель Ирина, сдающая двухкомнатную квартиру недалеко от стадиона за 850 тысяч рублей за три недели проведения матчей ЧМ, говорит, что не считает цену завышенной и не собирается ее снижать. "Я не думаю, что 850 тысяч – это дорого, в гостиницах еще дороже. Как только до чемпионата останется недели две – на квартиру будет спрос", — пояснила Ирина корреспонденту РИА Новости.

Нижегородка Оксана, у которой квартира также расположена рядом со стадионом, рассматривает возможность сдать жилье в аренду, хотя раньше этого не делала. "Думаю, может тысяч за 25 в сутки сдать… неплохой способ заработать", — считает Оксана.

Места должно хватить всем

Эмблема ЧМ-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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До главного спортивного события 2018 года город не мог похвалиться большим количеством гостиниц и тем более отелей, сертифицированных на 4 или 5 звезд, сказала РИА Новости участник ассоциации "Нижегородская Туристская Лига" Оксана Полевая. "Однако чемпионат позволил Нижнему Новгороду восполнить этот пробел, в том числе открыть отели под управлением мировых гостиничных брендов", — добавила она.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального министерства культуры, для гостей и участников ЧМ в городе сформирован план размещения, в который вошло 322 гостиницы на 12,9 тысячи номеров и 30 тысяч мест.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Специально для ЧМ в Нижнем Новгороде построены четыре отеля, где в общей сложности расположен 541 номер: это пятизвездочная гостиница Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin, отель категории 4 звезды Courtyardby Marriott Nizhny Novgorod City Center, трехзвездочные Hamptonby Hilton Nizhny Novgorod и отель базы отдыха "Малиновая слобода".

Помимо этого, добавил представитель минкульта, предусмотрен дополнительный резерв номерного фонда общей вместимостью более 43 тысяч мест — мини-гостиницы, хостелы, туристические базы. В целом, за последние 5 лет в регионе возведено 39 новых отелей на 1,1 тысячи номеров.

"Это полностью обеспечивает потребность гостей в размещении на период ЧМ", — пояснили РИА Новости в министерстве.

Не обошлось без нарушений

Английские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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С приближением чемпионата ряд отелей стал завышать цены на проживание, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"С января в регионе закон нарушили более 20 гостиниц. Кроме того, некоторые использовали официальную символику FIFA как эмблему или предоставляли недостоверные сведения о сертификации", — говорится в официальном сообщении ведомства.

С начала года Роспотребнадзор примерно раз в неделю уведомляет о выявлении новых фактов нарушений ценовой политики, которые приходится пресекать. Сумма штрафов уже превысила 700 тысяч рублей.

Кого встречаем?

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Куйбышев говорит, что отельеры Нижнего Новгорода ожидают соотношения иностранных и российских гостей 50 на 50. "Номера бронируют примерно половина иностранцев, половина россиян. Причем иностранцы начали бронировать гораздо раньше, чем наши соотечественники", — добавил он.

Жданкина сказала, что спрос на частные квартиры у иностранцев невелик. "Из общего количества претендентов на аренду квартир на время чемпионата иностранцы составляют примерно 2%", — пояснила риелтор.

Из опрошенных частных арендодателей иностранец обратился лишь к одному – к нижегородцу Андрею.

"Не сам обратился — друга русского попросил. Друг сказал, что себе квартиру снимает, но я потом понял, что это не так. Все равно квартиру сдал", — сказал Андрей, пояснив, что предлагал аренду квартиры через объявление в газете.

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