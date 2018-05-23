МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пьяный инспектор ГИБДД на Mercedes 21 мая спровоцировал смертельное ДТП на Южном берегу Крыма. Погибла женщина и ее годовалая внучка. Мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии. Авария попала на видеорегистраторы: иномарка на огромной скорости неслась со стороны Гаспры в Ялту по встречке, пока не врезалась в другие автомобили. Возбуждено уголовное дело.

Это далеко не первый случай, когда сотрудник правоохранительных органов сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал ДТП с летальным исходом. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Успел за 20 минут

Жительница Ялты Галина ехала в одном потоке с водителем серебристого Mercedes и сразу обратила внимание на его агрессивную манеру вождения. Она рассказала корреспонденту РИА Новости, что водитель очень торопился.

"Сначала он несся в сторону Гаспры, сделал несколько опасных маневров, чуть на встречке не коснулся машины. Лил сильный дождь, нашу машину качало на поворотах, а его — тем более, ведь скорость была большой. Он обогнал нас, автобус, заполненный людьми, может, еще кого. Мы с мужем обратили внимание, что человек неадекватен", — вспоминает события того вечера Галина.

Собеседница уточняет, что в камеру регистратора иномарка попала трижды: по дороге на Гаспру, второй раз, когда машина стояла у спуска на Гаспру, и уже на обратном пути — в момент обгона и ДТП. Между первой и последней встречей с Mercedes прошло чуть больше 20 минут.

"Самого столкновения мы не видели. На записи зафиксировано, как ВАЗ-2110 завершает тормозной путь, выбегает девушка-водитель и пытается открыть помятую заднюю дверь — там находилась маленькая девочка. Но самостоятельно открыть у нее не получалось. Мы остановились. Рядом еще была желтая Kia. В ней я увидела водителя — свисала голова и переломанная рука. Никто не кричал. Mercedes дымился. Муж схватил огнетушитель, пока водитель стоял на обочине с телефоном в руках и мычал что-то нечленораздельное. На этом участке трассы нет сотовой связи, поэтому мы поехали дальше, чтобы вызвать полицию и скорую помощь", — рассказывает ялтинка.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и врачи достали из "десятки" восьмилетнюю девочку. Она получила травмы легкой степени тяжести, ее госпитализировали, но позже отпустили домой. В покореженной Kia находилось три человека: женщина-водитель и ее дочь с годовалым ребенком. В живых осталась только дочь, с серьезными травмами ее доставили в ялтинскую горбольницу, состояние пострадавшей медики оценивают как стабильно тяжелое.

В следственном управлении СКР по Республике Крым и Севастополю рассказали РИА Новости, что находившийся за рулем сотрудник ГИБДД УМВД по Ялте спешил по делам, никак не связанным со службой. Медицинская экспертиза показала, что он был пьян. Сейчас инспектор задержан, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Кроме того, дисциплинарная ответственность ждет и его руководителей.

Пользователи соцсетей в городских сообществах утверждают: пьяный гаишник, устроивший ДТП, — Сергей Росик. В городе его хорошо знают. Он давно работает дорожным инспектором в Ялте. Женат, есть маленький ребенок.

Интересно, что несколько дней назад отдел ГИБДД по Ялте на своей странице в Instagram объявил о том, что с 18 по 20 мая проводится профилактическое мероприятие на территории города — "Нетрезвый водитель". Как сказано в сообщении, "цель — профилактика грубых нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического)". "Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль", — призвали в дорожной инспекции. Двадцать первого мая профилактика закончилась, и пьяный ялтинский гаишник решил ни в чем себе не отказывать.

© Фото : СК РФ ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте © Фото : СК РФ ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте

По поручению первого замминистра МВД России генерал-полковника полиции Александра Горового в Ялту выехали сотрудники Центрального аппарата. Они проведут проверку и изучат все обстоятельства происшествия.

Не в первый раз

Это не первый случай, когда сотрудник полиции в Крыму, будучи нетрезвым, становится виновником ДТП. Так, чуть больше года назад дознаватель МВД по Нижнегорскому району республики, капитан полиции Виктория Марченко сбила велосипедистку на одной из улиц села Плодового. По свидетельствам очевидцев, машина Марченко тащила тело пострадавшей больше пятидесяти метров. Девушка скончалась на месте. По данным следствия, в крови полицейской обнаружили алкоголь. Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд. Марченко грозит до девяти лет лишения свободы в колонии.

Силовиков ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения и на Урале. По информации местных СМИ, в конце марта заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области полковник Александр Юнусов, будучи пьяным, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия на внедорожнике Toyota Land Cruiser. После двухчасовой погони полковника поймали, от медицинского освидетельствования он отказался. Вскоре об инциденте узнали в Центральном аппарате МВД, а Юнусова уволили из органов. Еще через несколько дней рапорт об увольнении подал и глава областного ГИБДД Юрий Демин.

© Фото : МЧС России по Республике Крым Место ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте © Фото : МЧС России по Республике Крым Место ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте

В мае в Екатеринбурге на пьяной езде попался замначальника городского УМВД Владислав Сергеев. Подполковник в форме, сидя за рулем служебного Reno Logan, врезался в одну из машин во дворе. Когда приехали инспекторы ДПС, он наотрез отказался от медицинского освидетельствования, в итоге на него составили административный протокол. Сейчас в отношении Сергеева проводится служебная проверка. Его уволят из органов, сообщают уральские СМИ.

Уже не боятся

Количество пьяных полицейских на дороге обусловлено общей закрытостью правоохранительной системы, которая создает ощущение якобы безнаказанности, считает адвокат Владимир Старинский. Однако, обращает внимание он, во всех подобных ситуациях серьезную, а иногда и главную роль играет позиция очевидцев и пострадавших. К примеру, в случае с подполковником Сергеевым полицию вызвал сосед, чью машину он повредил. Договориться полюбовно подполковник не смог — сосед пошел на принцип, он вел запись и настаивал на официальном оформлении ДТП. В таких условиях высокопоставленным сотрудникам в погонах, поясняет Старинский, намного сложнее избежать ответственности.

"Этим объясняется и съемка на местах аварии — часто видео оказываются в Сети, что практически исключает закрытие дела", — говорит юрист.

При этом, полагает он, такие резонансные случаи, в особенности если есть жертвы, пока лишь исключение из правила. "Об остальных ничего не известно как раз потому, что виновных не привлекают. Поэтому внимание общественности и СМИ крайне важно для того, чтобы никто не ушел от наказания. А уж федеральные власти быстро реагируют на попытки замять подобные дела", — резюмирует адвокат.