Большой авиационно-спортивный праздник состоится в Тамбове 26 мая

ТАМБОВ, 22 мая — РИА Новости. Грандиозное авиашоу пройдет в семнадцатый раз 26 мая в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Мероприятие, по традиции, состоится на аэродроме Летного городка.

"Авиашоу является одним из самых долгожданных событий весны для многих жителей и гостей области. Начало праздника запланировано на 11:30. С этого времени на аэродроме будет работать выставка авиационной и другой военной техники. Как всегда, можно будет посидеть в кабине самолетов, не только почувствовать себя пилотом, но и сделать селфи, а также узнать много интересного об устройстве машины от опытных инструкторов. У стоянки самолетов будет проходить демонстрация авиамоделей", — сказал представитель пресс-службы.

Участие в открытии праздника примет глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Также в Тамбов приедут почетные гости, ветераны авиации, известные летчики.

Далее состоится парад кадетских корпусов. Кадеты из 24 регионов страны, от Якутии до Ростова, пройдут торжественным маршем. Кроме того, впервые в этом году на авиашоу состоится торжественная принесение клятвы участниками "Юнармии".

"Летная программа начнется с 13:00 с выступления парашютистов. После в небе над Тамбовом пролетят самолеты дальней авиации: ТУ-22МЗ, ТУ-95МС, ИЛ-78, Ту-160. За ними проследуют экипажи Тамбовского гарнизона: Ан-26, Ан-12БК, Ту-134, ИЛ-76. Далее наступит черед "Соколов России" Липецкого авиацентра. На новейших самолетах летчики продемонстрируют самые сложные фигуры высшего пилотажа", — приводит пресс-служба слова представителя организационного комитета Анатолия Сафонова.

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